Poucos deputados no plenário do Legislativo

00:00 · 08.04.2017 / atualizado às 00:06

A Assembleia Legislativa do Ceará sediou, na manhã de ontem, audiência pública para tratar da Reforma da Previdência. Diante da importância do tema e das constantes investidas nas tribunas do Plenário 13 de Maio daquela Casa, o deputado estadual Fernando Hugo (PP) solicitou que o debate ocorresse, ocupando os dois expedientes da sessão ordinária de sexta-feira (7).

Embora sejam muitos os que em todas as sessões exponham opiniões sobre o assunto, poucos deputados compareceram ao encontro de ontem. Enquanto o painel registrava 14 presenças, apenas sete parlamentares, de fato, acompanharam a audiência. Até as 11 horas, cerca de duas horas após início da sessão, passaram pelo Plenário, além de Fernando Hugo, Silvana Oliveira (PMDB), Carlos Felipe (PCdoB), Elmano de Freitas (PT), Heitor Férrer (PSB), Mirian Sobreira (PDT) e Renato Roseno (PSOL).

Fernando Hugo abriu a sessão especial se dizendo entristecido por não ver o espaço ser melhor aproveitado. "Entristece demais uma sessão especial na Assembleia, com convites distribuídos para associações, sindicatos, núcleos que direta ou indiretamente tratam de Previdência, além de todos os deputados federais, senadores e os próprios deputados de nossa Casa".

Aos presentes, o advogado Valmir Pontes Filho afirmou que a emenda deveria tratar apenas sobre pessoas que passem a contribuir depois de ela entrar em vigor. "Se trata da vida futura da pessoa a quem a Constituição garante felicidade, saúde e paz. Qualquer que seja a emenda aprovada deveria valer daqui por diante", opinou. "Se existe déficit, se vá buscar ou recuperar antigas fontes constitucionais de receitas, ou ainda que se cobre dos devedores e elimine desvios de recursos. Que se faça o possível para recuperar o Tesouro Previdenciário", defendeu.

Ex-ministro da Previdência no Governo Dilma, o senador José Pimentel (PT) afirmou que a fórmula apresentada pelo Governo Temer é profunda, ampla e extremamente prejudicial aos mais pobres. De imediato, ele a criticou por igualar homens e mulheres em relação ao tempo para garantir a aposentadoria.

O deputado federal Chico Lopes (PCdoB) disse que a reforma previdenciária não é de iniciativa do povo e nem dos políticos brasileiros. "Ela vem de fora para dentro através de mercado", avaliou. Para ele, Michel Temer parece esquecer que a Previdência não foi uma dádiva, mas uma conquista que vem desde o Governo Getúlio Vargas, criada por três contribuintes: o empregado, o patrão e o governo.