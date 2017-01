Petistas divergem sobre sigla na oposição

00:00 · 03.01.2017

A solenidade de posse do novo secretariado de Roberto Cláudio (PDT) reuniu muitos vereadores e ex-vereadores - três deles que, inclusive, afastaram-se dos cargos no Legislativo para assumir pastas no Governo Municipal. Dentre os presentes no evento, o petista Acrísio Sena, que pretende fazer parte da base de apoio do prefeito reeleito, destacou que não fará oposição ao lado de PMDB, PSDB e PR.

Atualmente, a oposição a Roberto Cláudio na Câmara é composta por apenas sete dos 43 vereadores, todos membros das siglas tucana, peemedebista e republicana. No âmbito nacional, esses partidos fazem parte da base de sustentação do Governo Michel Temer (PMDB), que tem no PT uma das siglas opositoras.

"Eu, em hipótese alguma, estarei no mesmo campo de oposição de PMDB, PSDB e PR. Não tem a menor possibilidade", frisou Acrísio Sena. Há impasse no que diz respeito ao posicionamento da bancada do PT na Câmara porque Guilherme Sampaio, o outro vereador reeleito pela sigla, defende que o grêmio continue fazendo oposição ao governo, da mesma forma que o fez de 2014 a 2016.

"Temos duas funções muito claras. A do Guilherme e a minha, que é a que estabeleçamos um diálogo em Fortaleza com o PDT. Nem defendo adesão e muito menos oposição a qualquer custo". Visando o pleito de 2018, ele disse que não visualiza PT e PDT sem um grau de integração.

Ontem, foram empossados secretários os vereadores Elpídio Nogueira (PDT), Evaldo Lima (PCdoB) e Antônio Henrique (PDT). Com isso, assumirão na Câmara os suplentes Eron Moreira (PP), Eliana Gomes (PCdoB) e Carlos Mesquita (PROS).