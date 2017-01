Petista cobra mais 'clareza' da Prefeitura sobre cortes

00:00 · 18.01.2017

Um dia após o prefeito Roberto Cláudio (PDT) reafirmar, em declaração ao Diário do Nordeste, que a Prefeitura de Fortaleza pode cortar até 40% dos terceirizados que hoje atuam na gestão municipal, o líder do PT na Câmara Municipal, vereador Guilherme Sampaio (PT), criticou o anúncio do chefe do Executivo e cobrou mais transparência da administração em relação aos desligamentos. Para o petista, é "impossível" realizar cortes dessa dimensão sem afetar a qualidade dos serviços públicos na Capital.

O percentual de cortes estimado pela Prefeitura, entre 30% e 40%, foi anunciado pelo prefeito na segunda-feira (16), durante vistoria à construção de uma escola de tempo integral no bairro Siqueira. Na ocasião, Roberto Cláudio garantiu que o atendimento à população não será afetado. "A gente não vai fazer um corte irresponsável, que paralise serviços públicos", afirmou.

Segundo Guilherme, porém, saúde e educação devem ser as áreas mais afetadas, pois concentrariam a maior parcela dos terceirizados. O vereador defende que "fazer uma gestão responsável do ponto de vista fiscal, neste momento, é uma obrigação". Entretanto, para ele, isso não pode ser feito "a qualquer custo".

O petista informou que irá solicitar à Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão informações sobre quais profissionais estão sendo desligados e por quais razões. "Está faltando clareza da Prefeitura de Fortaleza", criticou.

Saúde fiscal

De acordo com o prefeito, o ajuste é necessário para que se mantenha a saúde fiscal do município. Guilherme, por outro lado, afirma que, se fosse realmente possível cortar até 40% dos terceirizados sem afetar serviços, isso demonstraria "uma explícita incompetência na gestão de recursos humanos na gestão anterior", já que as contratações não teriam sido necessárias.

O petista argumenta que há outras áreas onde a Prefeitura poderia fazer cortes sem afetar a população, como publicidade. Como líder do PT na Câmara, Guilherme já reafirmou a postura de oposição do partido à atual administração, mas o companheiro de bancada, Acrísio Sena (PT), tem defendido que a sigla busque diálogo com o PDT.