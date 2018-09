Pedetista defende renovação de lideranças

01:00 · 22.09.2018

Candidato a senador pelo PDT, Cid Gomes (PDT), em entrevista à TV Diário, ontem, sinalizou que esta pode ser a última campanha eleitoral da sua carreira política. Apesar de afirmar que o momento é de dar oportunidade a novas lideranças, porém, ele destacou que "às vezes a política nos cobra papéis".

"Já cheguei muito mais longe de onde queria chegar. Hoje, estou disputando o mandato de senador e as pessoas avaliam como final. Estou mais para quem já está pendurando as chuteiras", disse. "Acho que a gente tem que dar oportunidade aos mais novos, mas não posso dizer que dessa água não beberei".

O postulante ressaltou que, neste pleito, tem três tarefas primordiais. Uma é ajudar a levar o irmão, Ciro Gomes (PDT), ao segundo turno da disputa. Outra é a reeleição do governador Camilo Santana (PT). "Queremos ainda fazer uma bancada de deputados federais, porque isso é muito importante", expôs.

Cid afirmou ainda que, algumas vezes durante o atual mandato, Camilo o chamou para ajudá-lo, mas ressaltou que não teve ingerência no governo do aliado. "As vezes em que falei com ele, foi a pedido dele. Ajudei em episódios difíceis como na eleição da Mesa Diretora (da Assembleia), por chamamento dele. Mas ele é quem tem total e absoluto comando do Governo do Estado, e assim permanecerá".