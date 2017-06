Paulo Cesar Norões: PSDB decide se fica ou sai

00:00 · 12.06.2017

Tasso Jereissati tem um baita desafio, hoje. Congressistas, governadores, prefeitos de capitais e dirigentes regionais vão decidir se o PSDB continua no governo Temer. Folha de São Paulo ouviu 49 dos 56 parlamentares tucanos, entre deputados federais e senadores; 19 querem o rompimento, 19 defendem a permanência e 11 estão indecisos. Há, portanto, clara divisão, estimulada por fatores diversos. Tasso trabalha no sentido de encontrar uma solução que mantenha o PSDB coeso. Ganha corpo ideia de os tucanos deixarem o governo, entregarem os cargos, mas continuando a apoiar as reformas que tramitam no Congresso. Ou seja, tirariam o peso de carregar nas costas um governo claramente desgastado, mas manteriam o compromisso com essas reformas, para eles fundamentais para a recuperação da economia.

Descrédito

Absolvição da chapa Dilma-Temer no TSE divide opiniões no mundo jurídico. E não poderia ser diferente, dada a repercussão do fato e dos envolvidos. Entre os juristas, há os que entendem que a decisão evita a judicialização do sistema eleitoral e que, portanto, o TSE acertou. Tudo bem, é um ponto de vista. Mas, a verdade é que, para o grosso da sociedade brasileira leiga, foi uma aberração, e o TSE ficou muito mal na fita.

Elegível

Não foi só Temer que lucrou com a decisão do TSE. Dilma Rousseff escapou de perder os direitos políticos por oito anos. Está livre, portanto, para se candidatar nas próximas eleições. O que reforça especulações de que a ex-presidente transferiria o domicílio eleitoral para o Nordeste, onde teve grande votação em 2014. Há quem diga que Dilma se elegeria fácil no Ceará. Inclusive, senadora. A conferir.

Tramitação

Comissão de Assuntos Sociais do Senado definiu tramitação do Projeto de Lei da Reforma Trabalhista. Amanhã, será lido o relatório do senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES) na CAS, assim como os votos em separado a serem apresentados pela oposição. Votação do texto deve ocorrer no próximo dia 20. Paralelamente, o PL começa a tramitar quarta na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).

Indefinidos

Danilo Forte almoçou, sábado, com o secretário de Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira. No cardápio, reforço do convite do presidente do PPS para que Forte ingresse no partido. O deputado federal do PSB prefere aguardar um pouco mais. Já Heitor Férrer só define seu futuro quando for informado oficialmente que o PSB agora é presidido, no Ceará, por Odorico Monteiro. Com ele, não fica.

Desmentido

Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República soltou nota desmentindo informação do site da Revista Veja, segundo a qual, o ministro do STF,Edson Fachin, estaria sendo investigado pela Agência Brasileira de Informações. A Abin cumpre suas funções seguindo os princípios do Estado de Direito, nos limites da lei que regem seus serviços, diz a nota.

Tem mais...

Cearense Helder Rebouças, diretor-executivo do Instituto Legislativo Brasileiro do Senado, participa, hoje, da abertura do 13° Seminário Nacional da Associação Brasileira de Educação a Distância, na Fábrica de Negócios, em Fortaleza.

Sabe quanto custa o TSE? R$ 5,4 milhões por dia. Dinheiro que sai do bolso de todos nós, pagadores de impostos. São R$ 2 bilhões por ano, segundo levantamento da ONG Contas Abertas.

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, deputado Sérgio Aguiar (PDT), que estava viajando, não deve desfazer as mudanças efetuadas pelo vice, Antonio Granja, que destituiu Leonardo Araújo da Comissão, lhe tirando consequentemente o posto de relator da PEC do TCM.

"CPI não pode convocar juiz para justificar suas decisões. Violaria a separação de poderes"

Luís Roberto Barroso

Ministro do Supremo Tribunal Federal, sobre eventual convocação do ministro Edson Fachin para depor na CPI da JBS. Convocação estaria sendo articulada pelo Palácio do Planalto, com objetivo de constranger o ministro.