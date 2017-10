Paulo Cesar Norões: menos, presidente!

00:00 · 16.10.2017

Ninguém no núcleo político de Michel Temer acredita em surpresa na votação da denúncia contra o presidente, no plenário da Câmara Federal. Ao contrário, a ideia é conseguir uma diferença pró-Temer mais folgada do que a obtida na votação da denúncia anterior, em agosto. Isso, acreditam os aliados do presidente, daria força política para o Governo voltar a tentar emplacar a Reforma da Previdência, ainda neste ano. Temer, aliás, voltou a defender a Reforma, em discurso em São Paulo. Argumento foi o de sempre, que o mundo mudou, a expectativa de vida do homem é bem maior, o que gera o alegado déficit que ameaça um colapso no sistema previdenciário. "O homem vivia até os 60 anos, 65 anos. Hoje, ele vive 80 ou mais anos, daqui a pouco viverá 140 anos", disse. 140 anos? É meio muito, não, presidente?

Centenário

Ex-vice governador do Ceará, cinco mandatos de deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados. Flávio Marcílio, se vivo fosse, estaria completando cem anos de idade. Por isso será reverenciado em sessão solene na Casa que presidiu, hoje, às 9hs. E será saudado por Mauro Benevides, um dos articuladores da homenagem, que foi seu aluno de Direito Internacional Público.

Bolsonaro

Jair Bolsonaro deu palestra nos EUA para investidores. Reconheceu que no Brasil tem muita gente mais preparada que ele para presidir o País, mas que ele é o mais limpo, nunca se envolveu em falcatrua. O deputado carioca pediu desculpa pelos arroubos agressivos. E ainda admitiu sua inexperiência para comandar o Brasil. Para ele, a Reforma Previdenciária vai sair, mas vai demorar.

Dos sonhos

PMDB tem uma chapa dos sonhos, segundo a colunista do Estadão, Andreza Matais: atual prefeito paulistano João Dória para presidente e Flávio Rocha, dono da Riachuelo, vice. Andreza acrescenta que: "Nenhum dos dois precisará se filiar à legenda para ganhar o apoio". Dória era o foco do DEM, que desistiu, e agora tem tido encontros com o apresentador global Luciano Huck.

Climão

Enquanto o STF não decide se o TCM será ou não reaberto, o clima esquentou dentro do Tribunal de Contas do Estado, que tem a missão de tocar os processos oriundos do TCM. Conselheiros Alexandre Figueiredo e Soraya Victor, e o procurador de Contas, Gleydson Alexandre, dizem que o TCE não tem estrutura de fiscalizar os municípios. Presidente Edilberto Pontes, obviamente, não gostou.

Satisfeito

Reconduzido para mais um mandato à frente do Diretório Estadual do PDT, André Figueiredo comemora o crescimento do partido no Ceará. Com a filiação de Laís Nunes, de Icó, agora já são 51 prefeitos pedetistas. Uma base importantíssima para garantir votação suficiente para eleger grandes bancadas na Assembleia e Câmara Federal, além da chapa majoritária, a partir do presidenciável Ciro Gomes.

"Construir hospitais e formar médicos é cuidar da vida"

Senador Eunício Oliveira (PMDB), ao anunciar liberação, pelo Governo Federal, de R$ 400 milhões para o Governo do Estado construir e equipar os hospitais de Limoeiro do Norte e da Região Metropolitana de Fortaleza. Eunício comemora ainda a criação, pelo Ministério da Educação, de cinco novas faculdades de Medicina no interior do Ceará.

Tem mais...

"Com ou sem Lula, o Ciro será candidato". Foi o que garantiu Cid Gomes em entrevista na FM Fortaleza, da Câmara Municipal. Cid não foi à convenção do PDT, última quinta, por estar com um dos filhos doente.

Vereador Salmito Filho, que estava com Cid, também recebeu elogios do ex-governador: "Terá participação importante no futuro político próximo de Fortaleza, do Ceará e do Brasil", disse.

Prefeito Naumi Amorim (PMB) inaugurou, sexta, a Unidade Básica de Saúde do Tabapuá. Equipamento custou R$ 350 mil e deverá atender 2.500 famílias. Deputado federal Domingos Neto (PSD), que batalhou pelo recurso, em Brasília, participou da inauguração.