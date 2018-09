Pastor Pedro Ribeiro defende porte de arma

01:00 · 21.09.2018

Candidato do PSL ao Senado, Pastor Pedro Ribeiro foi entrevistado, ontem, pela TV Diário. Hoje, é a vez do candidato do PDT, Cid Gomes ( Foto: Reprodução/TV Diário )

Um dos candidatos do PSL ao Senado, Pastor Pedro Ribeiro defende que a população tenha direito à posse de arma e, em casos específicos, até ao porte. Ontem, em entrevista, o postulante afirmou que tem o mesmo discurso do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), mas disse que, se eleito, trabalhará para ajudar o governador, independentemente de cor partidária.

Ele foi o quarto entrevistado do "Diário na TV", da TV Diário, e apresentou propostas para Segurança Pública e Saúde, além de outras áreas. De acordo com Ribeiro, que já foi vereador e deputado federal, seu afastamento da política no passado se deu em razão das injustiças que presenciou durante seus mandatos. Já o retorno, argumentou ele, aconteceu ao perceber que Jair Bolsonaro estava tendo boa avaliação da sociedade com um discurso conservador.

"O discurso dele é o meu discurso de 14 anos atrás. Fui colega dele na Câmara e, ao ouvir aquele discurso, disse para minha esposa que iria segui-lo para que haja mudança no País", apontou. O postulante, porém, disse que ainda hoje, após anos distante da política partidária, as desigualdades no meio continuam as mesmas. "Tenho segundos na propaganda eleitoral que não me permitem dizer meu nome e número. Essas coisas vão desanimando a gente".

O candidato afirmou ainda que há uma "cultura da morte" envolvida na política contra a população e, nos últimos anos, segundo ele, houve um levante de quadros conservadores que defendem pautas contra o aborto, a "ideologia de gênero", o "esfacelamento da família" e a corrupção. "Serei muito atuante no Senado e também na Câmara. Meu discurso, que estava silente, agora tem que ser outra vez proclamado. O meu discurso é o discurso do Bolsonaro".

De acordo com Ribeiro, o melhor para que a atuação seja bem-sucedida seria trabalhar com o candidato a governador do PSL, Hélio Góis, mas, não sendo assim, ele não fará distinção ao discutir políticas para o Ceará. O candidato criticou a estrutura da Segurança Pública no Estado e defendeu investimentos em inteligência e melhor treinamento para os agentes da área.

Ribeiro também defendeu o armamento da população, seja por meio de posse de arma ou até com porte, em casos específicos. "Os bandidos vão pensar quatro vezes antes de nos abordar. Acredito que, dessa forma, reduzirá drasticamente esses ataques e humilhações. Basta que tenhamos a posse de arma".

Ele não chegou a apresentar uma proposta para a melhoria salarial dos militares cearenses, mas disse que, caso seja eleito, lutará durante os oito anos de mandato para "ver um militar ganhando bem". "O militar tem que ter comando, porque até em casa essa cultura está em queda. Os pais não mandam mais nos filhos. O diabo é terrível, e tem roubado, matado e destruído. Vamos cuidar para que as leis protejam os militares".

Saúde

O candidato também criticou a situação dos hospitais públicos do Estado, que, em sua avaliação, não possuem profissionais suficientes para atendimento à população. No entanto, Pastor Pedro Ribeiro defendeu a importância do Sistema Único de Saúde (SUS), apesar das dificuldades que vem enfrentando ao longo dos anos, e ainda uma maior gerência do Programa Saúde da Família (PSF) no Ceará.

"Vou ajudar para que a gente traga recursos dentro do que está disponível para o Estado e os aplique priorizando os pontos vulneráveis", afirmou. O PSL tem outro candidato ao Senado - Márcio Pinheiro -, mas este não participa da série de entrevistas da TV Diário porque não está entre os cinco nomes mais bem colocados em intenções de voto na mais recente pesquisa Ibope, divulgada em 16 de agosto.