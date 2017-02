Parlamentares se unem para ter presidências de comissões

00:00 · 07.02.2017

As matérias só podem ser votadas pelos deputados estaduais, no plenário da Assembleia Legislativa, após serem examinadas nas respectivas comissões técnicas da Casa. Algumas passam por mais de uma comissão ( Foto: José Leomar )

Pelo menos três blocos partidários foram formados na Assembleia Legislativa com vistas a ocupar espaços da Casa, principalmente no que diz respeito às comissões técnicas permanentes. Apesar de cobiçados no início de todo período legislativo, tais grupos ficam esvaziados ao longo da Legislatura, o que muitas das vezes prejudica o andamento de matérias na Assembleia.

Os presidentes de comissões têm alguns cargos a mais que os outros parlamentares, além da prerrogativa de dar curso às discussões e votações de matérias. As reuniões dos colegiados devem acontecer no período da tarde, quando não há sessão plenária, mas alguns presidentes fazem reuniões pela manhã.

Até o momento, três mensagens do Governo já foram lidas na Casa neste ano e outras duas, ainda de 2016, aguardam discussão nas comissões técnicas permanentes. Para que elas sejam votadas e aprovadas já em fevereiro, é preciso que sejam constituídos os colegiados, por isso há interesse em acelerar o processo de escolha dos dirigentes das comissões e a votação das matérias do Executivo.

Além da suspensão do Programa de Recuperação Fiscal (Refis) por dez anos e a extinção de algumas secretarias, os deputados estaduais já podem se debruçar sobre as matérias que alteram a estrutura remuneratória dos militares estaduais, a instituição do Fundo Penitenciário do Estado e a transferência de recursos financeiros para pessoas jurídicas do setor privado. A mensagem referente aos soldos dos militares está na Assembleia desde o ano passado.

O maior bloco até então formado é composto por PDT, PP, PHS, DEM, PRB, PRP e PEN, sendo este um grupo essencialmente de parlamentares que fazem parte da base de apoio ao Governo Camilo Santana (PT). Ao todo, são 23 deputados com possibilidades de ocuparem a presidência de até quatro comissões técnicas permanentes.

Permanecer

Os principais colegiados, como já era esperado, devem ficar sob o comando de governistas e, no caso da Comissão de Constituição e Justiça, Antônio Granja deve permanecer presidindo seus trabalhos. A comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, de acordo com informações da Assembleia, ficará a cargo de Joaquim Noronha (PRP), que também deve ser indicado como vice-líder da base de Camilo Santana na Casa, após acerto para integrar a base do Governo.

Já a comissão de Fiscalização e Controle pode voltar a ser presidida por Jeová Mota (PDT), que esteve à frente dos trabalhos do grupo antes de ser convidado para ser secretário de Governo. Defesa do Consumidor está sendo sondada para retornar à presidência de Fernando Hugo (PP), que comandou o colegiado em legislaturas passadas.

Na tarde de ontem, o presidente da Assembleia, Zezinho Albuquerque (PDT), convidou alguns de seus pares para discutirem como ficaria o reordenamento nos colegiados, bem como indicar um nome para presidir o maior bloco da Casa.

Até o fechamento desta edição, ainda não havia um posicionamento sobre o Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) quanto a estarem juntos ou separados nos próximos dois anos. De acordo com Manuel Santana (PT), a decisão ficaria apenas para hoje, mas informações dão conta de que as duas legendas podem ficar separadas.

Dependerá

Tudo indica que a comissão de Educação seja destinada ao PT e a de Saúde ao PCdoB, mas isso dependerá de acordo entre as partes, visto que a sigla petista tem apenas quatro membros e a comunista, dois.

Elmano de Freitas (PT) tem interesse, porém, em comandar a Universidade do Parlamento Cearense (Unipace), enquanto Rachel Marques se contentaria com a comissão de Educação. Já Moisés Braz (PT) quer continuar trabalhando à frente da comissão de Agricultura.

Outro bloco que se formou, inclusive já protocolado no Departamento Legislativo, é composto por deputados do PMDB, PMB e PSD. Ao todo, o grupo teria 11 membros, sendo que metade compõe a base governista e a outra metade é de oposição.

Apesar de os presidentes partidários Eunício Oliveira (PMDB), Patrícia Aguiar (PMB) e Domingos Neto (PSD) terem autorizado e assinado a constituição do bloco, os deputados Audic Mota (PMDB), Agenor Neto (PMDB) e o secretário Osmar Baquit (PSD) não concordaram com a formação do bloco e não tinham assinado o documento até o fechamento desta edição. Esses três parlamentares integram hoje a base do Governo Camilo.

Leonardo Araújo (PMDB) deve ser o líder do grupo, que tem reunião marcada para hoje, a fim de tratar de assuntos sobre os interesses de seus membros quanto às comissões técnicas permanentes, visto que alguns deles foram até dezembro passado presidentes de colegiados.

Outro bloco formado no início deste ano tem na composição PR, PSDB, PSDC e SD, todos da oposição. O grupo, liderado por Capitão Wagner (PR), é o único na Assembleia predominantemente oposicionista, uma vez que aquele formado por PSD, PMB e PMDB tem muitos aliados da gestão Camilo Santana.

De acordo com Wagner (PR), o interesse do grupo é estar presente em algumas comissões, como a de Defesa Social e Saúde. Ely Aguiar (PSDC), por sua vez, ressaltou que o grupo "vai para cima" no que diz respeito a conseguir a presidência da comissão de Seguridade e Saúde para o tucano Carlos Matos.