Oposição contesta argumento

00:00 · 07.02.2017

Secretário da Fazenda, Mauro Filho, cobra da oposição os números que estariam em desacordo com a realidade econômica do Estado ( Foto: Kléber A. Gonçalves )

O Estado do Ceará continua como o maior investidor dentre os governos estaduais, honra o pagamento dos servidores, inclusive com o 13º salário, proeza que somente em cinco estados do Brasil se conseguiu efetivamente concretizar. A afirmação é de Mauro Filho, secretário estadual da Fazenda. "Estamos bem não só em relação ao 13º, mas também não existe nenhum outro Estado no Brasil que já tenha soltado cronograma de pagamento do servidor até o mês de dezembro".

Ainda que o secretário fale dessa proeza, deputados estaduais não poupam nas críticas. Carlos Matos (PSDB), por exemplo, avalia que quando qualquer pessoa analisa a Proposta de Emenda à Constituição que o Governo do Estado apresentou em dezembro último para redução de gastos, percebe que são medidas duríssimas.

"O Governo Federal tomou as mesmas medidas na PEC 55, mas porque está quebrado, com R$ 170 bilhões de déficit. O Governo do Ceará diz que vai muito bem, se coloca entre os primeiros em investimentos no País, mas, ao mesmo tempo, mostra sinais de Estado apertado. Tem que tomar uma decisão. Ou mostra a situação real e toma as medidas reais, ou não tome medidas incompatíveis".

Para o tucano, a apuração do resultado primário do Ceará é toda equivocada e diferente do que seria aceito internacionalmente. "Mostra situação de vantagem, posição financeira incompatível com a realidade e toma medidas duras. Essa é a minha crítica", diz, acrescentando que acha que o Ceará vai bem perante outros estados.

Seca

"Mas quer mostrar que vai melhor do que está. A falta de realidade é um desrespeito ao cidadão. Com isso acaba fazendo investimentos pensando que está em situação melhor do que está", critica. "A forma como as contas do Ceará estão sendo apuradas mostram a irrealidade e uma sensação falsa de que tem dinheiro para tudo e que pode gastar em qualquer coisa", diz.

O secretário Mauro Filho questiona quais números estariam fora da realidade. "Quais? Precisa apontar, pois não falo sobre coisas hipotéticas. O Estado é o único que fez reajustes nos últimos nove anos, tem maior investimento sobre receita corrente líquida do País e um dos cinco que não atrasam pagamento de servidor. Acho que ele (Carlos Matos) pensa que é a Minas Gerais que foi acabada pelo PSDB e outros como o Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que estão definitivamente quebrados e não conseguem pagar os aposentados", rebateu.

Roberto Mesquita (PSD) diz que o Governo se arvora na situação difícil de outros estados para mostrar a competência que, em sua visão, não teria. "Temos hoje uma quantidade de empréstimos em aberto que movimenta a economia, mas a população está sendo enganada quando no Ceará estamos sentindo os efeitos da crise e o Governo mostra que paga em dia e por isso está melhor do que os outros estados. Pelo contrário, aqui temos uma agravante que é a seca".