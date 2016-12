Votação do orçamento fica para próxima semana e adia início de recesso na Assembleia

16:41 · 23.12.2016 / atualizado às 18:33

Os parlamentares vão debater o Orçamento 2017 na próxima terça-feira (27) ( Foto: José Leomar )

A votação na Assembleia Legislativa do Ceará sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2017 foi adiada, postergando, também, o início do recesso parlamentar. Em decorrência de questionamentos dos deputados em relação aos recursos previstos para o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), órgão já extinto; os parlamentares vão debater o Orçamento 2017 na próxima terça-feira (27), às 8h, na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

O deputado Roberto Mesquita (PSD) utilizou o parágrafo único do artigo 308 do Regimento Interno da Casa para questionar a legalidade e constitucionalidade do projeto. O referido artigo afirma que “sendo arguida, por qualquer deputado, dúvida quanto à constitucionalidade ou legalidade do projeto ou emendas, a Comissão de Finanças e Tributação encaminhará a matéria à apreciação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação que disporá de 5 (cinco) dias, improrrogáveis, para manifestar-se”.

Dessa forma, os parlamentares vão, primeiramente, deliberar sobre os textos da lei orçamentária na CCJR. Após os cinco dias previsto no regimento interno da Casa, a matéria segue para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributações (COFT). Depois das deliberações nas comissões, o projeto segue para votação no Plenário.

Semana marcada por votações

Os deputados estaduais imprimiram, nesta semana, um ritmo intenso de votações na Assembleia. Com sessões se estendendo até a noite, os parlamentares votaram desde a extinção do Tribunal de Contas do Município (TCM) até o aumento da contribuição previdenciária dos servidores públicos.

Deputados votam fim da extinsão do TCM Foto: José Leomar

A extinsão do TCM foi aprovada em dois turnos, na última quarta-feira (21), por 31 votos a favor, 9 contra e uma abstenção. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 02/2016, de autoria do deputado Heitor Férrer (PSB), prevê que as atribuições da Corte de Contas serão transferidas, após período de transição, para o Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).

Também na quarta, os parlamentares aprovaram a PEC 03/2016. Semelhante à PEC de Teto de Gastos aprovada em âmbito nacional, a proposta do governador Camilo Santana estabelece limite de gastos conforme a receita corrente líquida pelos próximos 10 anos, mas preserva os percentuais orçamentários a serem aplicados em saúde e educação.

O ritmo de votações seguiu também pela quinta-feira (22), quando cinco projetos do Plano de Sustentabilidade do Estado foram votados. O aumento da alíquota básica do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de 17% para 18% passou com 26 votos favoráveis e 7 contrários. O texto foi aprovado com duas emendas: uma do dep. Evandro Leitão (PDT) e outra conjunta dos deputados Renato Roseno (PSOL) e Elmano de Freitas (PT).

A Assembleia votou, também na quinta,a propositura de lei 131/16 que garante um auxílio para compensar o aumento do desconto da Previdência. Somente quem recebe até o teto da Previdência passa a ter direito a um abono para compensar a perda no contracheque. A matéria passou com uma emenda do deputado Evandro Leitão (PDT). O projeto de lei 118/16, oriundo da mensagem nº 8.048/16, também foi aprovado, estabelecendo “normas para a concessão de uso de bens públicos de grande porte, precedida ou não da execução de obras públicas, no âmbito do Estado do Ceará”.