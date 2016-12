Veja como votou cada deputado na análise da PEC que extinguiu o TCM

19:07 · 21.12.2016 / atualizado às 08:00 · 22.12.2016

Do total de 44 parlamentares presentes na Casa, 12 votaram contra no 1º turno ( Foto: José Leomar )

Trinta e um deputados votaram a favor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 02/16, que extingue o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), no 1º e 2º turno na Assembleia Legislativa na tarde desta quarta-feira (21).

Do total de 44 parlamentares presentes na Casa, 12 votaram contra no 1º turno, destes, 3 não quiseram votar no segundo. O deputado Carlos Matos (PSDB) se absteve em ambos os turnos.

O presidente Zezinho Albuquerque (PDT) e a deputa Bethrose, que está de licença médica, não votaram.

Veja como votou cada um dos deputados: