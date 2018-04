Tasso apresenta General Theophilo ao PSDB e discute pré-candidatura ao Governo do Estado

20:57 · 26.04.2018

Em reunião com a Executiva Estadual do PSDB em Fortaleza, na tarde desta quinta-feira (26), o senador Tasso Jereissati (PSDB) apresentou o General Theophilo como novo filiado do Partido.

Na ocasião, foi debatida a sua pré-candidatura ao Governo do Estado e o planejamento de ações nos próximos meses.

Também estiveram na reunião o presidente estadual do Partido, Francini Guedes; o vice-presidente do diretório de Fortaleza, Paulo Angelim; os deputados federais Raimundo Gomes de Matos e Danilo Forte; o ex-senador Luiz Pontes; os deputados estaduais Carlos Matos e Fernanda Pessoa; o vice-prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa; e o prefeito de Itapipoca, João Barroso.

A expectativa é de que os próximos encontros contem com a participação de dirigentes e parlamentares do Solidariedade, PSD e PROS.