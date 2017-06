Serviço público ineficiente e crise fazem clínicas populares ganharem espaço na Capital

08:34 · 11.06.2017 / atualizado às 08:35

Na rua Dr. João Moreira, no Centro, pelos menos oito clínicas populares oferecem atendimento nas proximidades da Santa Casa de Misericórdia ( Cid Barbosa )

Entre o sobrecarregado sistema público de saúde do Brasil, alvo constante de reclamações pela demora no atendimento, e os convênios de saúde privados, em queda crescente do número de beneficiários no atual cenário de crise econômica, clínicas que se colocam como populares têm ganhado cada vez mais espaço como alternativa a usuários que, com menor poder aquisitivo, recorrem à iniciativa privada em busca de serviços médicos mais rápidos a preços mais acessíveis.

Para alguns, os estabelecimentos são, também, complemento ao atendimento público ou ao plano de saúde. Enquanto isso, o Governo do Estado, ciente do aumento da demanda na área, tem tentado diminuir o tempo de espera e aumentar a capacidade de garantir à população o direito constitucional à saúde universal.

Nas clínicas populares, a natureza do serviço é semelhante: oferecem consultas de diversas especialidades médicas, além da realização de exames e outros procedimentos, por valores que, em alguns casos, não chegam a R$ 100. Embora estejam espalhadas por diversos bairros de Fortaleza, é no Centro onde fica mais evidente a concentração do negócio: apenas na Rua Dr. João Moreira, nas proximidades da Santa Casa de Misericórdia, por exemplo, ao menos oito clínicas dividem a clientela que procura os estabelecimentos todos os dias. Com variedade de especialidades e procedimentos à disposição, os perfis de quem busca atendimento também são vários.

“Aqui é mais rápido que no público, o preço é bom, acaba compensando”, diz a costureira Brenda Souza, 19 anos, na saída de uma clínica popular no Centro após uma consulta com clínico geral. Não longe dali, diferentemente da jovem, que já havia utilizado o serviço antes, Alexandre Silva, 41 anos, buscava uma consulta pela primeira vez, com um médico psiquiatra. “O valor é mais em conta e eu estou desempregado, não tenho como pagar a clínica particular. Aqui compensa mais, porque no serviço público é muito demorado, leva muito tempo, e aqui é mais rápido. Eu pago e na mesma hora sou atendido”, justifica.

Expansão

Saindo do Centro, há também clínicas populares em bairros como Fátima, Messejana, Montese, Parangaba, Itaperi e outros. Embora não haja números oficiais do total de estabelecimentos do tipo na Capital, um estudo intitulado “A Geografia dos Serviços e Equipamentos da Saúde: a expansão das ‘clínicas médicas populares’ no Centro em Fortaleza-CE”, realizado pela pesquisadora Claudiana Viana Godoy na Universidade Federal do Ceará (UFC), entre 2013 e 2015, mapeou 37 clínicas populares no Centro àquela época.

De lá para cá, os serviços seguem em expansão, tanto que, neste ano, foi inaugurado em Fortaleza o primeiro hospital cirúrgico popular do País, o Hospital Nova Saúde, também no Centro. Com preços mais acessíveis, outro diferencial é a forma de pagamento, com a possibilidade de cirurgias realizadas no equipamento serem parceladas no cartão de crédito.

O discurso de usuários encontra sustentação entre representantes das clínicas. Diretor de marketing da Clínica SiM, criada em 2007, Yuri Kaminski relata que as seis unidades da marca na Capital atendem, em média, 12 mil pacientes por mês, realizando aproximadamente 30 mil serviços de saúde no período de 30 dias, entre consultas, exames, check-ups, procedimentos médicos e odontológicos. Para o ano de 2017, ele diz que a intenção é “duplicar de tamanho” e chegar a outras cidades.

“As clínicas populares têm crescido de maneira acelerada nos últimos anos, devido à óbvia incapacidade do SUS em atender todos os pacientes que demandam cuidados médicos, principalmente de baixa complexidade, entretanto, em muitas unidades do SUS o atendimento funciona bem para alguns serviços médicos”, ressalta. Neste contexto, ele diz que a clínica tem “grande sinergia” com a rede pública de saúde e não a vê como competição.

“Muitos de nossos pacientes não abandonaram completamente o SUS e nos utilizam como um complemento à rede pública para dar agilidade ao seu diagnóstico: por exemplo, um paciente vai ao médico do posto de saúde ou da UPA de sua região e este médico solicita exames complementares. Este paciente recorre à SiM para fazer os exames e volta à rede pública para o diagnóstico final”, detalha Kaminski.





Insatisfeitos

O médico Antônio Garban, sócio da Clínica Nova, por sua vez, destaca que o público que busca o estabelecimento não vem apenas do sistema público, mas também é composto por aqueles que não são satisfeitos com a demora na marcação de consultas para algumas especialidades nos planos de saúde. Ele opina que as clínicas populares tornaram-se “uma boa opção” para atender lacunas deixadas pelo sistema de saúde.

“Com esse cenário econômico, (recebemos) muitas pessoas que cancelaram o plano de saúde ou até ficaram desempregadas onde tinham esse benefício, algumas que têm emergência em marcar consultas, mas têm dificuldade com agenda dos planos. E pessoas que buscam atendimento de qualidade com preço atrativo”, observa. Com um staff dividido em 24 especialidades, cita ele, a clínica, criada em 2013, chegou aos 20 mil atendimentos em 2016.

Nela, os especialistas mais procurados são clínico geral, cardiologista, ginecologista, dermatologista, psiquiatra e reumatologista. Representantes de clínicas populares afirmam, também, que o negócio acaba sendo vantajoso para os médicos, que recebem valor maior pelos atendimentos do que quando as consultas são realizadas por meio de convênios privados.

Planos em queda

Os números de beneficiários dos planos de saúde, de fato, estão em queda no Brasil. Segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regula os planos de saúde no País, após uma curva crescente de 2007 a 2014, a quantidade de brasileiros com convênios de saúde privados vem caindo nos últimos três anos.

Eram 50.409.378 em dezembro de 2014 e, após queda de 2,3%, 49.259.250 beneficiários em dezembro de 2015. No mesmo período de 2016, a Agência registrou 47.7840.73 pessoas conveniadas a planos privados de assistência médica com ou sem odontologia no País – 3,1% a menos que no mesmo período do ano anterior. Dados mais recentes mostram que, em abril deste ano, eram 47.544.319 beneficiários no Brasil, sendo 1.257.210 deles no Ceará.

Yuri Kaminski, da Clínica SiM, atribui a queda do número de beneficiários de planos, principalmente, ao fato de que muitos convênios estão associados aos vínculos empregatícios dos pacientes, que sofreram perdas com a redução de vagas no mercado formal. “Entretanto esse fenômeno foi muito mais intenso no Sudeste que no Nordeste. Nós já apresentamos historicamente taxas de incidência de planos de saúde bem mais baixas que São Paulo ou Minas Gerais, desta forma, não sentimos tanto o efeito desse fenômeno. Entretanto, há casos de pacientes que têm planos, mas vêm fazer consulta conosco devido ao tempo de espera por uma vaga ser bem inferior ao plano de saúde”, aponta.

Serviço público

Paralelamente ao crescimento das clínicas populares, o Estado, por sua vez, também ressalta que tem aumentado a sua capacidade de atendimento em saúde. Procurada pela reportagem, a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) informou que os hospitais da rede pública estadual no Ceará apresentaram aumento de 7,4% no número de cirurgias realizadas em 2016 em relação a 2015. Foram efetuados 55.903 procedimentos, 3.873 a mais que no ano anterior, quando 52.030 pessoas se submeteram a operações.

Outro crescimento detectado no ano passado, destaca a Sesa, foi na quantidade de internações em dez hospitais geridos pelo Governo do Estado, passando de 92.595 (2015) para 98.888 (2016). Já o número de exames feitos em 2016 chegou a 7.168.020.

Questionada, porém, sobre qual é a média de tempo de espera para a realização de exames na rede estadual de saúde, a Sesa pondera que ainda não é possível precisar um número porque, até fevereiro de 2017, o fluxo do atendimento nos serviços de referência era organizado pelas Centrais de Regulação do Estado e do Município. Foi neste ano que a Pasta realizou a integração das duas centrais para atendimento, com o objetivo de reorganizar e otimizar as demandas, inicialmente, da macrorregião de Fortaleza. O trabalho é realizado há três meses pela Central Integrada de Regulação (CIR), o que envolve pacientes do município de Fortaleza e do Estado.

Em nota, a Sesa expõe, ainda, que hoje há cerca de três mil leitos na rede pública estadual de saúde. Ao final de 2015, eram 2.925. Em 2016, acrescenta a Pasta, os hospitais estaduais chegaram à marca de 1.155.359 pronto-atendimentos, tendo a média de 96,2 mil pessoas atendidas por mês nos serviços de urgência e emergência. “Fatores como o envelhecimento da população cearense, que hoje tem maior expectativa de vida, e a diminuição do número de usuários que contam com plano de saúde têm impacto direto nos serviços de saúde pública”, diz, no texto.

A Secretaria da Saúde esclarece também que, por serem estabelecimentos privados, não realiza nenhum trabalho de fiscalização das clínicas populares, mas ressalta que “tem como uma de suas diretrizes assegurar atendimento de ações e serviços de saúde universal, integral e humanizado a todos os cearenses”. A reportagem buscou o Conselho Regional de Medicina do Ceará (Cremec) para tratar das inspeções que realiza nos estabelecimentos, mas não conseguiu contato com representante da entidade até o fechamento desta matéria.