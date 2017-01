Roberto Cláudio inicia 2º mandato prometendo continuidade de ações e agradecendo Camilo, Cid e Ciro

20:21 · 01.01.2017 / atualizado às 21:29

Em seu discurso, o prefeito reforçou as ações realizadas em seu primeiro mandato ( Foto: Fabiane de Paula )

Foram empossados neste domingo (1º), na Câmara Municipal de Fortaleza, o prefeito Roberto Cláudio (PDT), o vice-prefeito, Moroni Torgan (DEM), e mais 43 vereadores. O vereador Célio Studart (SD), o mais votado nas eleições de outubro, conduziu os trabalhos de posse e votação para eleição do presidente da Câmara.

A nova mesa diretora da Casa também foi empossada, sendo Salmito Filho (PDT) reeleito presidente da Câmara Municipal para o biênio 2017/2018. "Essa chapa vai cumprir o seu dever constitucional e vai estar mais próxima da população. Cabe ao parlamentar dar eco e voz a setores, comunidades, temáticas e construir uma agenda propositiva, pluripartidária", defendeu Salmito em seu discurso.

Posse de Roberto Cláudio

Após a posse dos vereadores de Fortaleza, Roberto Cláudio e Moroni Torgan, foram empossados. Em seu discurso, o prefeito reforçou as ações realizadas em seu primeiro mandato. "Quero reafirmar compromissos e alianças com a nossa cidade. Sinto-me com as forças renovadas e avançaremos ainda mais. Vamos continuar a investir, aprimorando métodos, inovar e se reiventar em busca de novas ideias e soluções para os problemas", disse ele.

Confira o discurso de Roberto Cláudio:

Ar-condicionado e Wi-Fi

O prefeito de Fortaleza prometeu que a Capital terá todos os ônibus com ar condicionado e wi-fi até o fim da nova gestão. Roberto Cláudio disse também que vai abrir novos binários e ampliar o programa de bicicletas compartilhadas, o Bicicletar. "Quero uma Fortaleza mais conectada com o mundo e internacional". Na área da Educação, ele quer universalizar o acesso à pré-escola e acabar com as filas nas creches, além de duplicar as vagas e matrículas nas escolas de tempo integral.

Saúde e mobilidade

Entre os feitos realizados no primeiro mandato, Roberto Cláudio ressaltou a abertura de 19 novos postos de saúde e 5 UPAs na Capital, além da redução em 50% da mortalidade materna. O prefeito reeleito afirmou ainda que Fortaleza ganhou mobilidade urbana, com os corredores de ônibus, os túneis e a construção de novas avenidas. Reforçou também as inovações no transporte público, como o Bilhete Único e o Wi-fi nos ônibus.

Fortaleza 2040

De acordo com ele, uma das prioridades deste segundo mandato é a realização de ações que estão inseridas no documento Fortaleza 2040. Ele prometeu cuidar mais das praças e preservar o patrimônio histórico da cidade. "Quero desevolver ações de revitalização e ter mais cuidado com a ocupação dos espaços públicos. A prefeitura vai operar para que o cidadão saia mais de casa, que tenha ônibus mais rápidos e mais bicicletas nas ruas", disse.

Agradecimento

O gestor municipal também agradeceu o apoio de Camilo Santana e dos irmãos Cid e Ciro Gomes. As parcerias com o governo federal e o governo do Estado também foram lembradas. "Vou reforçar estas parcerias para conseguir realizar ações do meu segundo mandato".

Roberto Cláudio finalizou seu discurso na Câmara afirmando: "serei o prefeito de todas as pessoas e de todos os bairros".

Estiveram presentes na solenidade o governador do Ceará, Camilo Santana, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Zezinho Albuquerque, além do ex-governador do Estado, Cid Gomes.