Reforma da nova sede da Vice-Governadoria custará mais de R$ 2 milhões

O Governo do Estado do Ceará vai reformar e ampliar o prédio que será a futura sede da Vice-Governadoria. A informação foi divulgada no Diário Oficial do dia 29 de dezembro de 2016 e a reforma custará R$ 2,93 milhões, de acordo com o documento.

O prédio, local de trabalho da vice Izolda Cela, fica atualmente no Centro Administrativo Bárbara de Alencar, no bairro Edson Queiroz. A nova sede, no entanto, vai ficar próxima ao Palácio da Abolição. “Ante a necessidade de atender à demanda de espaço de alguns órgãos da Administração Pública Estadual, de instalar a Estrutura Técnica e de Apoio do Pacto por um Ceará Pacífico, além de aproximar fisicamente as sedes dos Chefes do Poder Excecutivo, deliberou-se pela mudança da Vice-Governadoria para o imóvel de propriedade do Estado do Ceará, situado à Avenida Barão de Studart, em frente ao Palácio Abolição”, afirma a nota divulgada pela Vice-Governadoria ao Diário do Nordeste.

Ainda de acordo com a nota, faz-se necessária uma reforma de adequação para o novo layout, consistindo, basicamente, em pintura de paredes, coberta, divisões internas, adequação de tubulações, instalação de aparelhos de ar refrigerado, adequação da rede elétrica e hidrossanitária, dentre outros serviços de cunho não estrutural.

A empresa responsável pela reforma é a Forteks Engenharia e Serviços Especiais LTDA e foi selecionada por meio de um procedimento licitatório de concorrência pública.

A data para início da reforma do novo prédio ainda será definida.