Reajuste do Estado: servidores protestam com “enterro”; Martins dá prazo

10:01 · 01.02.2017 / atualizado às 10:40

Nelson Martins confirma que anúncio sobre o reajuste do Estado sairá ainda este mês. ( Arquivo )

Servidores do Governo do Estado protestam, na manhã desta quarta-feira (1º), em frente à Assembleia Legislativa do Ceará. O ato é uma reinvidicação contra a defasagem salarial da categoria que já dura dois anos, segundo representantes do movimento organizado pela frente Povo Sem Medo.

Em resposta, Nelson Martins, secretário da Casa Civil, confirmou que o aumento será anunciado ainda este mês, mas que ficará abaixo do esperado pelas categorias.

Enterro

Em protesto, os representantes fizeram um enterro simbólico da data-base do reajuste e também reclamam da suposta falta de diálogo com o governador Camilo Santana (PT), que ainda não definiu data para reajuste do funcionalismo público do Estado.

Principal alvo do movimento, o governador estará presente na AL nesta quarta (1), quando a Casa retoma as atividades após o recesso.

Galeria: veja fotos do protesto