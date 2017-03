Quase metade da bancada do CE segue fiel ao governo independentemente de Dilma ou Temer

19:42 · 26.12.2016 / atualizado às 19:47

Estado de São Paulo, que tem como finalidade oferecer informações com bases em técnicas estatísticas. Quase a metade da bancada cearense na Câmara dos Deputados acompanhou as orientações do Governo Federal nas votações da Casa, independentemente do(a) presidente ter sido Dilma Rousseff (PT) ou Michel Temer (PMDB). Dos 22 parlamentares do Ceará, 10 votaram com o governo em 50% das vezes ou mais. Os dados são da ferramenta Basômetro , do jornal, que tem como finalidade oferecer informações com bases em técnicas estatísticas.

Com o início do recesso parlamentar, pode-se perceber como os deputados da bancada cearense se comportaram em relação às votações da Casa nesta primeira etapa do governo Temer, além de comparar com a atuação durante o governo Dilma.

É importante ressaltar que os dados analisados foram apenas deste mandato em andamento. Ou seja, comparou-se o período em que a petista ficou à frente do Executivo, de 1º de janeiro de 2014 ao dia 12 de maio de 2016, ao período em que Michel Temer assumiu, de 13 de maio de 2016 ao recesso parlamentar de fim de ano. A ferramenta contabilizou 246 votações no segundo mandato de Dilma (até o momento em que ela foi afastada) e 154 votações no governo Temer.

Os deputados que votaram, na maioria das vezes, acompanhando as orientações do governo Dilma e Temer foram Adahil Carneiro (PP), Anibal Gomes (PMDB), Arnon Bezerra (PTB), Cabo Sabino (PR), Danilo Forte (PSB), Domingos Neto (PSD), Gorete Pereira (PR), Macedo (PP), Odorico Monteiro (PROS) e Ronaldo Martins (PRB). Com o objetivo de mostrar a afinidade dos deputados com o Palácio do Planalto, a ferramenta Basômetro também mostra um dado, denominado de “taxa de governismo”, que significa o quanto os deputados votaram com o governo em porcentagem.

Considerando apenas os deputados efetivos (sem os suplentes), percebe-se que, no governo Dilma, o deputado cearense com a maior taxa de governismo foi o petista José Guimarães, que desempenhou o papel de líder da ex-presidente na Câmara, com 99% (votou 241 vezes a favor e apenas 2 vezes contra). A menor taxa de governismo foi registrada pelo democrata Moroni Torgan, com 29% (votou contra 159 vezes e 66 vezes a favor). Ainda considerando os deputados efetivos, nota-se que a gestão do atual presidente Michel Temer contou com mais deputados alinhados ao governo em todas as votações, tendo 100% de taxa de governismo. São o caso de Anibal Gomes (votou 55 a favor e 0 contra), Domingos Neto (voto 80 a favor e 0 contra) e Genecias Noronha (votou 27 a favor e 0 contra). A deputada Luizianne Lins foi a que teve a menor taxa de governismo, com 5% (votou 85 contra e 5 a favor) na gestão de Temer.

Os dados também mostram que, dos 22 deputados cearenses efetivos, 17 deles votaram com o governo Dilma em 50% das vezes ou mais e 5 deles votaram conforme o desejo da gestão petista em menos de 50% das vezes. Analisando os mesmos números em relação ao Governo Temer, percebeu-se que 15 deputados votaram com o governo em 50% das vezes ou mais e 7 parlamentares votaram menos de 50% das votações na Casa seguindo a orientação de Temer.

A tabela que segue mostra a taxa de governismo dos deputados em relação às votações. Por exemplo, se um deputado tem a taxa de 100% significa que ele votou todas as vezes conforme a orientação do governo. Confira:

Suplentes

Considerando os quatro suplentes que em algum momento tomaram posse na gestão de Dilma ou Temer, percebe-se que apenas 2 estiveram na Casa durante os dois governos. Mauro Benevides (PMDB), por exemplo, foi o único que teve 100% de taxa de governismo nos dois governos. Ou seja, o parlamentar foi o único que votou a favor do governo sempre, estando na presidência Dilma ou Temer. Mesmo considerando os deputados efetivos, não houve um caso semelhante ao de Mauro Benevides.

Outro deputado suplente que esteve na Casa durante os dois governos foi Vicente Arruda (PDT), que teve uma taxa de governismo de 88% na gestão de Dilma e 33% na de Temer. Já os suplentes Paulo Henrique Lustosa (PP) e Ariosto Holanda (PDT) tomaram posse como deputados apenas no Governo Dilma. O primeiro apresentou uma taxa de governismo de 89% e o segundo de 100%.