PSDB convoca reunião para discutir sucessão na Câmara

07:57 · 18.01.2017 / atualizado às 08:34

O parlamentar cearense junta-se a deputados da sigla para discutir ações para 2017. ( FOTO: José Maria Melo )

O deputado federal Raimundo Gomes de Matos (PSDB) reúne-se com partidários em Brasília para avaliar o atual momento politico administrativo do país e preparar ações da sigla para 2017. Além disso, o parlamentar cearense afirmou que serão discutidas as propostas dos 4 candidatos à Presidência da Câmara.

Gomes de Matos afirmou, durante entrevista no Aeroporto de Fortaleza, que a sucessão será um dos assuntos mais importantes a serem discutidos neste encontro. Hoje, 4 deputados confirmaram pré-candidatura. São eles: Rodrigo Maia (PT), Jovair Arantes (PTB), Bosco da Costa (PROS) e o cearense André Figueredo (PDT).

“Nós temos que ter responsabilidade de que, sabendo que o presidente da Câmara é o substituto eventual do presidente da República, ele passa a exercer como se fosse o cargo de vice-presidente, como não temos vice-presidente eleito, com o presidente Michel Temer viajando quem assume é a presidência da Câmara e isso é uma responsabilidade muito grande de quem for assumir.”, pontua o tucano.

Presidente da Casa desde a saída de Eduardo Cunha, Rodrigo Maia tenta emplacar sua candidatura, mesmo sendo proibida a reeleição. O petista se baseia no fato de ter assumido de forma indireta, isto é, como substituto. Para Gomes de Matos, a preferência do PSDB deve ser um dos 3 candidatos, excetuando André Figueredo.

Confira mais detalhes no vídeo:

Com informações do repórter José Maria Melo