Proposta de reajuste para os servidores deve ser apresentada quinta-feira (2)

14:00 · 01.02.2017 / atualizado às 14:55

Governador esteve em sessão solene de posse da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, nesta quarta-feira ( Fabiane de Paula )

O governador Camilo Santana (PT) afirmou, nesta quarta-feira (1º), na Assembleia Legislativa, que deve apresentar já nesta quinta-feira (2) a proposta de reajuste dos servidores estaduais.

A porcentagem do aumento para os profissionais do Estado será discutida ainda na tarde desta quarta (1º) com uma equipe do Governo. Segundo Camilo, a ideia é fazer tudo com muita cautela evitando prejuízos, já que o cenário é de instabilidade econômica. "Teremos muita cautela com as incertezas do cenário econômico do País. Ter responsabilidade", disse.

A decisão sobre o reajuste dos servidores foi criticada em manifestação, durante o retorno das atividades da Assembleia Legislativa, onde o governador esteve presente. Em entrevista rápida à imprensa, Camilo comemorou os índices que reduziram o número de homicídios no Estado nos últimos anos. "É o nosso foco agora [em 2017]", pondera.

Nesta quinta (2), quando acontecerá a instalação da 3ª Sessão Legislativa da 29ª Legislatura, Camilo voltará à Casa para fazer a leitura da mensagem governamental com as prioridades para 2017 e o balanço das ações realizadas do ano passado.

O reajuste da categoria é cobrado constantemente pelo funcionalismo público cearense, que vem reclamando as perdas dos últimos dois anos, sem qualquer revisão de salários.

