Promovendo Ciro, PDT realiza primeiro congresso de diversidade

11:51 · 05.05.2018 por Estadão Conteudo

Cerca de 100 pessoas participam do evento na abertura, segundo os organizadores. ( Foto: reprodução/Facebook )

Tendo o ex-ministro Ciro Gomes como pré-candidato à Presidência da República, o PDT realiza neste sábado (5), em Guarulhos (SP), o primeiro congresso do partido voltado a discutir políticas públicas para a população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT).

O presidenciável é aguardado para participar nesta manhã de um debate sobre "política de Direitos Humanos inclusivos à população LGBT". Na abertura do encontro, militantes exaltaram o fato de ser o primeiro evento nacional de um partido político voltado à temática. Cerca de 100 pessoas participam do evento na abertura, segundo os organizadores.

No final do evento, os congressistas deverão revisar o estatuto do movimento, estruturarão o regimento para o II Congresso Nacional e elegerão a nova Executiva Nacional do PDT Diversidade para o biênio 2018/2020.