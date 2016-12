Prefeitura de Fortaleza renova 67% do secretariado para a nova gestão; lista

10:30 · 23.12.2016 / atualizado às 19:20

O coordenador de comunicação da Prefeitura de Fortaleza, Moacir Maia, anunciou, na manhã desta sexta-feira (23), os nomes que comporão o secretariado para a gestão 2017/2020, com início em 1º de janeiro de 2017. Houve mudança em 67% dos secretários.

A partir de janeiro, nós temos um novo governo, com a ideia de ser mais realizador. O prefeito está entregando uma equipe de competência técnica comprovada e mesmo aqueles que permanceram deverão ter um sentimento de renovação", avaliou.

O novo secretariado tem três vereados anunciados (Elpídio Nogueira, Antônio Henrique e Evaldo Lima), um nome oriundo do Governo do Estado (Ferruccio Feitosa), filhos de políticos cearenses Moroni Torgan (Mosiah Torgan, do Desenvolvimento Econômico e Trabalho) e Zezinho Albuquerque (Antônio José Albuquerque, da Regional VI) e dois presidentes de partido (Alexandre Pereira, PPS; e Antônio José Albuquerque, PP).

Ajuste fiscal e fusão de secretarias

Nesta sexta (23), o Diário do Nordeste publicou que o ajuste fiscal da Prefeitura de Fortaleza, anunciadas pelo prefeito Roberto Cláudio desde a diplomação para o segundo mandato, devem representar um gasto a menos de R$ 300 milhões na máquina pública.