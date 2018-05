Mutirão no Ginásio Paulo Sarasate atenderá neste final de semana

10:34 · 05.05.2018

Central de Atendimento do TRE na Praia de Iracema. Os postos do TRE funcionam apenas em dias úteis, das 8h às 17h. ( Foto: Kid Júnior )

Durante este sábado (5) e domingo (6), das 8h ao meio dia, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará atenderá realiza um multirão no Ginásio Paulo Sarasate para eleitores de Fortaleza que pretendem tirar o título pela primeira vez, transferir o domicílio eleitoral ou alterar dados cadastrais. O serviço no ginásio seguirá até o dia 9 de maio, data em que o Cadastro Eleitoral encerra em todo o País.

Instalados no ginásio desde 30 de abril, já passaram pelo local 3.692 eleitores. Desde quinta-feira (3) o público vem crescendo e já foram atendidos cerca de 1.742 cidadãos nos últimos três dias. O horário de atendimento nos úteis é de 8h às 15h.

Também há postos de atendimentos nos principais shoppings da cidade, como: Benfica, Riomar Fortaleza, Riomar Kennedy, Del Paseo, Parangaba, Iguatemi e North Shopping Jóquei. Nesses locais o atendimento é feito por agendamento, que pode ser feita ligando para o número 148 ou pelo site do TRE-CE.

Neste sábado o horário de funcinamento é de 10h às 14h e no domingo não haverá atendimentos nesses locais.

Caso o eleitor não consiga agendar atendimento nessas unidades, o mesmo deve se dirigir ao multirão no Ginásio Paulo Sarasate (R. Ildefonso Albano, 2050 - Dionísio Torres).

Outros postos

O posto da Justiça Eleitoral no Centro de Cidadania e Direitos Humanos (CCDH) do Conjunto Ceará também atenderá por agendamento, mas apenas em dias úteis, das 8h às 17h, até 9 de maio.

O TRE mantem em funcionamento os seus postos do Vapt Vupt do Antonio Bezerra e de Messejana, com atendimento das 8h às 17h, por ordem de chegada.

Interior

As zonas com mais de 50 mil eleitores e a Central de Atendimento do Eleitor de Caucaia, região metropolitana de Fortaleza funcionará neste sábado e domingo, das 8h às 12h.