Lúcio garante que oposição terá candidato ao Governo e aponta Tasso como 'nome mais viável'

11:47 · 12.12.2017 / atualizado às 11:55

Apesar de sugerir candidatos, Lúcio diz que a oposição não descarta nomes novos para a disputa das eleições de 2018 ( Foto: Natinho Rodrigues )

O ex-governador do Ceará, Lúcio Alcântara (PR), garantiu, nesta terça-feira (12), que a oposição não deixará de lançar candidato próprio à disputa pelo Governo do Estado em 2018. Segundo ele, o nome natural seria o de Eunício Oliveira (PMDB), mas, com o presidente do Senado desenhando uma aliança com Camilo Santana (PT), que tentará a reeleição, o nome do senador Tasso Jereissati (PSDB) desponta como "o mais viável" para a formação de uma chapa forte no ano que vem.

"Ele (Eunício) me disse que ainda não fez este acordo (com Camilo), mas que poderá fazer. Então, evidentemente, nós temos que procurar nomes. E um que teria o apoio unânime de todos nós seria o do senador Tasso (Jereissati)", afirmou Lúcio nesta manhã, em entrevista ao colunista do Diário do Nordeste, José Maria Melo.

Além de defender o nome de Tasso para o Governo, Lúcio Alcântara também reforçou que uma "chapa muito forte" poderia ser formada com o deputado estadual Capitão Wagner (PR), que disputaria uma vaga no Senado em 2018. "Ainda teríamos uma vaga para vice-governador e outra para o Senado, que poderiam ser utilizadas para a composição dos demais partidos aliados", destacou.

Apesar de sugerir candidatos, Lúcio diz que a oposição não descarta nomes novos para a disputa das eleições de 2018. Para ele, o cenário ainda é "muito incerto e cheio de novidades". "Não sabemos quais figuras vão chegar para a campanha em boas condições éticas e morais", finaliza.