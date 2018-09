Haddad duplica em intenções de voto e Bolsonaro alcança 33%, segundo BTG Pactual

09:15 · 17.09.2018 / atualizado às 09:21

Fernando Haddad empata em segundo lugar com o candidato do PDT, e Jair Bolsonaro segue com mais intenções de voto. (Fotos: Agência Brasil)

O levantamento feito pela FSB Pesquisa, contratada pelo banco de investimentos BTG Pactual, mostrou que o candidato à presidência pelo PT, Fernando Haddad, passou de 8% para 16% nas intenções de voto. Dentro da margem de erro, Haddad empata em segundo lugar com Ciro Gomes (PDT), que teve 14%.

Em comparação à semana anterior, o candidato do PSL Jair Bolsonaro subiu 3 pontos percentuais e alcançou 33% das intenções de voto, liderando a corrida presidencial.

Tanto Marina Silva (Rede) quanto Geraldo Alckmin (PSDB) registraram uma tendência de queda na pesquisa, descendo de 8% para 5% e de 8% para 6%, respectivamente. Ambos os candidatos estão empatados com João Amoêdo, do Partido Novo, que tem 4% das intenções de voto.

As entrevistas foram realizadas com 2 mil eleitores dos 27 Estados, nos dias 15 e 16 de setembro. Do total, 5% não souberam responder e 11% votariam em branco ou não escolheram um candidato.