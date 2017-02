19:03 · 01.02.2017

Entre 1991 e 1993, o então senador e atual suplente de deputado federal Mauro Benevides exerceu a presidência do Senado ( Foto: José Maria Melo )

O cearense de Lavras da Mangabeira Eunício Oliveira, 64 anos, é o segundo representante do Estado a chegar no mais alto posto do Congresso Nacional, à frente da Presidência do Senado, nos últimos 25 anos.

Na avaliação do ex-senador Mauro Benevides, primeiro cearense a assumir tal posto entre 1991 e 1993 (durante impeachment do ex-presidente Fernando Collor), Eunício "terá mais força de convencimento para chamar os partidos e conduzi-los a um momento que é fundamental para o Governo Temer”.

“O exercício da liderança lhe revestiu de experiência, que lhe permitiram ser o nome do nosso partido (...) Ele dará todo o seu engenho e arte para que o Congresso se posicione corretamente, como será por exemplo a reformulação da Previdência", completou.