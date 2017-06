Eunício anuncia reunião com Cármen Lúcia por retomada da Transposição

11:07 · 10.06.2017 / atualizado às 11:33

Uma vez transferida, a água inicialmente vai escorrer pela calha do Rio Salgado até Icó e depois seguirá no Rio Jaguaribe até o Castanhão ( Foto: André Costa )

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB), terá uma reunião com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, na próxima terça-feira (13), para tratar do imbróglio judicial envolvendo a retomada das obras do Eixo Norte da Transposição das águas do Rio São Francisco, que devem chegar ao Ceará. Em pronunciamento na Câmara Municipal de Morada Nova na última sexta-feira (9), ele anunciou o encontro e disse que convidaria o governador Camilo Santana (PT), de quem é adversário político, para também ir ao STF. O Governo do Estado ainda não confirma o convite.

"Terça-feira eu estou indo ao Supremo Tribunal Federal, estou convidando o governador do Estado, não é para constrangê-lo, estou convidando o ministro da Integração (Hélder Barbalho), para ir à ministra Cármen Lúcia dizer para ela que nós não podemos perder esses recursos, que o Nordeste não pode perder essa oportunidade que tem na Transposição do São Francisco", discursou a uma plateia de vereadores, durante solenidade que o homenageou pela atuação política com foco no Ceará.

Antes, o peemedebista afirmou que a Transposição é "um sonho de 157 anos dos nordestinos" iniciado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ressaltou que, como presidente do Senado, não faz diferença entre bandeiras partidárias. "Agora, uma das construtoras quebrou. Eu fui lá no presidente Michel (Temer) e busquei das mãos dele R$ 516,8 milhões para o último trecho da Transposição das águas do São Francisco", destacou.

Obras paradas

O Eixo Norte do projeto, que viabiliza a chegada das águas ao Ceará, com 146 quilômetros de canais entre as cidades de Cabrobó (PE) e Jati (CE), é o único cujas obras ainda não foram concluídas. A construtora Mendes Júnior era a responsável pela execução do trecho, mas abandonou as obras após envolvimento nas investigações da Operação Lava-Jato.

Uma nova licitação foi realizada pelo Governo Federal para a definição de uma outra construtora que assumisse os trabalhos, mas esta acabou sendo suspensa em abril deste ano por liminar do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1). A decisão foi motivada por ação do consórcio formado pelas empresas Passarelli, Construcap e BP Engenharia, que foi desclassificado, embora tenha apresentado a melhor proposta financeira na concorrência.

O Governo Federal assinou contrato com o consórcio Emsa-Siton, que, mesmo tendo a terceira melhor proposta, venceu a licitação. A Advocacia-Geral da União (AGU) recorreu ao STF ainda no mês de abril, pedindo que a Suprema Corte derrube a liminar.

Reunião com governadores

A assessoria de comunicação do Governo do Estado informou que Camilo não recebeu ainda nenhum convite de Eunício, mas, na última terça-feira (6), o governador já havia participado de uma reunião com o ministro Hélder Barbalho, em Brasília. Durante o encontro, conforme noticiado pelo Blog Edison Silva, ficou definido que o chefe do Executivo estadual articulará uma reunião com a ministra Cármen Lúcia e governadores dos estados nordestinos beneficiados com a Transposição: Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco.