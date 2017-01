Em Fortaleza, Rodrigo Maia reafirma candidatura e ganha apoio do PSB

21:43 · 23.01.2017 / atualizado às 21:49

Rodrigo Maia veio ao Ceará no mesmo dia em que o presidente do TRF 1 derrubou a liminar que o impedia de disputar a reeleição ( Foto: Kleber A. Gonçalves )

A pouco mais de uma semana para a eleição da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, o atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que busca reeleição, esteve em Fortaleza na noite desta segunda-feira (23) para participar de um jantar com parlamentares cearenses. Antes do encontro, realizado em um hotel no bairro Mucuripe, o democrata afirmou, em entrevista coletiva, que não teme que qualquer insegurança jurídica atrapalhe sua candidatura.



Dez dos 22 deputados federais do Ceará compareceram à reunião: Macedo (PP), Ronaldo Martins (PRB), Moses Rodrigues (PMDB), Odorico Monteiro (Pros), Vaidon Oliveira (PSDC), Raimundo Gomes de Matos (PSDB), Cabo Sabino (PR), Vitor Valim (PMDB), Danilo Forte (PSB) e Gorete Pereira (PR). Segundo a assessoria de Danilo Forte, que organizou o jantar, porém, 14 nomes haviam confirmado presença.



Rodrigo Maia veio ao Ceará no mesmo dia em que o presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF 1), desembargador Hilton Queiroz, derrubou a liminar de um juiz de primeira instância de Brasília que impedia que o atual presidente da Câmara disputasse reeleição. A liminar havia sido concedida pelo juiz substituto Eduardo Ribeiro de Oliveira, da 15ª Vara Federal, na última sexta-feira (20).



"A Constituição é clara de que o presidente eleito na sessão preparatória no primeiro ano não pode disputar. Eu tive mandato suplementar, o que me dá certeza (de que posso concorrer) é a decisão judicial de hoje. Como a vedação não trata do meu caso, há autorização", declarou Maia na capital cearense.

Ele foi eleito presidente da Câmara dos Deputados em julho de 2016, com 285 votos, após renúncia do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), para um mandato "tampão", já que a eleição da nova Mesa Diretora já estava marcada para fevereiro deste ano.

Apoio oficializado

Se, com o jantar, o objetivo era angariar apoios ao seu nome, Rodrigo Maia também deixa a Capital com algum saldo positivo na bagagem. No encontro, o PSB oficializou que a bancada votará no democrata no próximo dia 2 de fevereiro, quando acontece a eleição na Câmara. O anúncio foi feito pelo deputado Tadeu Alencar (PSB-PE), vice-líder da bancada do partido na Casa.

O democrata também sinalizou que negociações com PT, PCdoB e PMDB estão avançadas. Nenhum dos três parlamentares petistas do Ceará, porém, foi ao encontro. Chico Lopes (PCdoB) também não compareceu, mas já havia afirmado ao Diário do Nordeste que acompanhará, no voto, o posicionamento do partido.