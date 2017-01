Em Brasília, Roberto Claudio busca financiamento de R$ 490 milhões

07:41 · 17.01.2017 / atualizado às 09:49

O prefeito de Fortaleza, Roberto Claudio (PDT), viajou nesta terça-feira (17) para Brasília onde tratará de financiamentos para obras na capital cearense. Serão cerca de R$ 490 milhões para ações ligadas ao turismo, educação e mobilidade urbana. Maior parte dos valores já foi avalizado pelo Governo Federal.

A agenda do prefeito será extensa. Logo nesta manhã, ele se apresentará na Casa Civil para tratar de dois financiamentos já aprovados. Um deles é voltado para obras na orla da avenida Beira-Mar que envolvem turismo e segurança. O outro é para reforçar ações nas Policlínicas e Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cucas).

Já à tarde, Roberto Claudio reúne-se com representantes do Ministério da Educação (MEC) para tratar de ações para escolas de tempo integral e creches.

Por fim, já na parte da noite, no Tesouro Nacional, o prefeito de Fortaleza buscará contrapartidas para obras de mobilidade do corredor exclusivo Fernandes Távora-Expedicionários, que sairá do Conjunto Ceará e irá até a Parangaba, além de recursos para conclusão da Vila do Mar, no bairro Pirambu. Este último financiamento ainda não foi aprovado e gira em torno de R$ 40 milhões.

Veja detalhes no vídeo:

Com informações do jornalista José Maria Melo.