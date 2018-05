Eleitores têm até hoje para regularizar título e ficarem aptos a votar nas eleições deste ano

10:41 · 09.05.2018 / atualizado às 13:20

Muitos eleitores realizaram o cadastramento biométrico ao longo desta quarta-feira ( Foto: Saulo Roberto )

Termina nesta quarta-feira (9) o prazo para que os eleitores de todo o País regularizem seus títulos e se tornem aptos a votar nas eleições deste ano, que acontecem outubro. Em Fortaleza, quem deseja acertar sua situação com a Justiça Eleitoral deve comparecer a um dos postos de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) ou mesmo ao mutirão montado pelo órgão no Ginásio Paulo Sarasate. No Interior, o atendimento é feito nos cartórios eleitorais.

Segundo o último levantamento do TRE, mais de 421 mil eleitores cearenses estavam com seus títulos de eleitor cancelados até a última quarta-feira (2) . Destes, 268 mil deixaram de participar do processo de revisão exigido em todos os estados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e outros 152.978 tiveram os títulos cancelados por ausência em três eleições subsequentes.

O dado final de impossibilitados a votar nas eleições de 2018 será totalizado após a homologação dos atendimentos do mutirão, que será encerrado hoje.

Filas em postos do TRE

Ao longo desta manhã, filas se formaram em postos de atendimento do TRE na Capital por conta da elevada procura de pessoas que deixaram para regularizar a situação de seus títulos na última hora. Muitos eleitores, inclusive, realizaram o cadastramento biométrico ao longo desta quarta-feira.