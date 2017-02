Edital busca PPP para operar e manter a Linha Sul do Metrofor

20:55 · 31.01.2017

O Governo do Estado, por meio da Secretaria das Cidades, enviou nesta terça-feira (31), para o Comitê Gestor da PPP, da Secretaria de Planejamento e Gestão, um edital para solicitação de manifestação de interesse para a realização de uma Parceria público-privada (PPP) para projetos do Metrofor.

A proposta é que seja realizada uma PPP com o objetivo de operar e manter as linhas Sul e VLT Parangaba-Mucuripe, em Fortaleza, além do VLT Cariri e VLT Sobral. A ação faz parte do Programa de Concessões e Parcerias Público-Privadas do Governo do Ceará, que, nesta terça, também autorizou a Cagece a buscar uma PPP para dessalinização de água para consumo na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Os processos encaminhados à Seplag envolvem inicialmente a análise da atratividade, segmentação e recomendação para os principais ativos; estratégia de outorga e identificação de investidores. Por meio do Programa, o Governo do Estado deseja atrair parceiros para impulsionar obras e projetos do Ceará, reforçando a união entre o poder público e a iniciativa privada, e tornando o Estado cada vez mais desenvolvido e competitivo.

Linha Leste e Oeste

Ainda sobre a realização de parcerias público privadas, o Metrofor, possui um outro projeto, intitulado PPP 2, que trata da construção e operação das Linha Leste e Oeste, formando uma única linha. A proposta já possui manifestação de interesse e atualmente está sendo elaborado o edital, que será concluído nos próximos meses, e seguirá os mesmos trâmites de publicação da PPP1.