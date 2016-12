Deputados aprovam projeto que garante autonomia orçamentária à Defensoria Pública

17:51 · 28.12.2016 / atualizado às 20:16

As mudanças no órgão estão previstas no projeto de lei complementar nº 4/16, que acompanha a mensagem 1/16 ( Foto: José Leomar )

Os deputados estaduais do Ceará aprovaram, nesta quarta-feira (28), o projeto que assegura a autonomia administrativa, funcional, financeira e iniciativa de proposta orçamentária da Defensoria Pública. As mudanças no órgão estão previstas no projeto de lei complementar nº 4/16, que acompanha a mensagem 1/16, de autoria da instituição.

Segundo a matéria, o objetivo dessas mudanças é adequar a Lei Orgânica Estadual nº 6/97 à Constituição Federal e à Lei Complementar Federal nº 80/1994. A mensagem é assinada pela Defensora Pública Geral do Estado, Mariana Lobo, foi enviada em maio e recebida em junho pelo presidente da Assembleia, deputado Zezinho Albuquerque.

Além de votarem pela aprovação deste projeto, os deputados rejeitaram o recurso que questionava a constitucionalidade da tramitação do projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2017. Também foi aprovada emenda modificativa nº 3, de autoria dos deputados Elmano Freitas (PT) e Evandro Leitão (PDT), que altera 12 artigos da proposta inicial.