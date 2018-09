Cid diz que último debate será decisivo

16:31 · 21.09.2018 / atualizado às 16:38

Foto: José Leomar

O ex-governador Cid Gomes (PDT) afirmou que o último debate na TV, a três dias do pleito eleitoral, será decisivo para a escolha do eleitor. Ele destacou ainda que o governador Camilo Santana tem atuado como pode na campanha em prol de Ciro Gomes, mas ressaltou que a situação do petista é complicada, visto que seu partido também tem um candidato na disputa, e que está pontuando bem nas últimas pesquisas.

Cid voltou a dizer que não quer criar constrangimento para o aliado e disse compreender que ele esteja fazendo campanha tanto para Haddad quanto para Ciro. “Se der Ciro, ótimo. Se der o Haddad, muito bem. De minha parte não tem problema”, afirmou.

Cid Gomes acredita ainda que caso Camilo Santana apoiasse, exclusivamente, um nome para a disputa, ele poderia perder votos, visto que o eleitorado do presidenciável se afastaria de sua campanha.

“Por mim, ele faz atividade para os dois”. Para Cid Gomes, o último debate na televisão, que deve ocorrer no próximo dia 4 de outubro na TV Globo, será decisivo para a escolha do eleitor. O fato de a discussão ser transmitida três dias antes do pleito do dia 7, o eleitorado vai refletir um pouco mais sobre as eleições, avalia.

Candidato ao Senado Federal, Cid Gomes criticou a quantidade de partidos existentes no Brasil atualmente. De acordo com ele, uma reforma partidária é inevitável neste momento, e o fim das coligações proporcionais, a partir de 2020 terá papel fundamental na redução desse número de agremiações. Para ele, o voto distrital misto fortalece o partido e democratiza a escolha interna. “O cenário é muito ruim hoje, mas eu sou otimista”, concluiu.