Ceará tem 14 servidores expulsos por práticas ilícitas; Estado é o 4º do NE em punições

O relatório destaca ainda a redução de 38,5% no percentual de reintegrações, quando comparado o período de 2011 a 2016 com 2003 a 2010. ( FOTO: Reprodução )

Quatorze servidores federais do Ceará foram expulsos em 2016 por práticas ilícitas, como atos relacionados à corrupção. O número cresceu em relação a 2015, quando, segundo o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU), 13 perderam seus cargos.

Na comparação com os demais estados do Nordeste, o Estado ficou em 4º, atrás somente do Maranhão (26), Bahia (19) e Pernambuco (15). Em relação às unidades da federação, o Ceará ocupa a 12º colocação em servidores expulsos.

Histórico

Nos últimos 14 anos, as unidades da Federação com número mais elevado de punições foram Rio de Janeiro (1.096), Distrito Federal (763) e São Paulo (667). O Ceará teve 202 servidores expulsos em 14 anos, ficando atrás de Bahia (232) e Pernambuco (231) entre os estados nordestinos.

Com 17.713 servidores ativos, a média de profissionais punidos é de 4,71 a cada mil. Nesta comparação proporcional, o Amazonas é o Estado que registrou a maior média de servidores federais punidos, com 11,6 expulsões por cada mil servidores, seguido do Mato Grosso do Sul (9,6 por mil), São Paulo (8,57 por mil) e Maranhão (8,51 por mil).

Processos e impedimentos