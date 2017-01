21:09 · 19.01.2017 / atualizado às 21:11

Governador do Estado lamentou a morte do ministro do STF e destacou o legado de Teori Zavascki no Direito

O governador do Ceará, Camilo Santana, publicou em seu perfil oficial no Facebook uma nota de pesar lamentando a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e relator da Operação Lava Jato na Corte, Teori Zavascki, que faleceu nesta quinta-feira (19), após um acidente aéreo.

Na nota, Camilo fez questão de relembrar a trajetória jurídica de Teori, a quem chamou de "sério e justo". "Lamento profundamente a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Catarinense, dedicou grande parte de sua vida ao Direito. Foi advogado, juiz federal, desembargador, presidente do Tribunal Regional Federal, ministro do Superior Tribunal de Justiça, até chegar ao STF, em 2012", destacou o governador.

Por fim, o governador do Estado disse que Teori Zavascki sempre pautou sua carreira jurídica pela atuação séria e justa, "deixando representativo legado ao nosso Estado Democrático de Direito". "Que Deus conforte a família e os amigos", finalizou Camilo.

O acidente

Teori Zavascki faleceu nesta quinta-feira (19), após o avião em que estava cair em Paraty (RJ). O piloto da aeronave, modelo BE9L King Air, transportava quatro passageiros e saiu do Campo de Marte, em São Paulo, às 13h01.

A aeronave caiu por volta das 13h45, segundo a Marinha. De acordo com informações disponíveis no site da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o avião tem capacidade para sete passageiros, além do piloto. É um avião bimotor turboélice fabricado pela Hawker Beechcraft. A aeronave está registrada em nome da Emiliano Empreendimentos e Participações Hoteleiras Limitada.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Federal.

Confira a nota de pesar de Camilo na íntegra:

