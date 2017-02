Camilo Santana anuncia proposta de reajuste para os servidores

13:57 · 02.02.2017 / atualizado às 14:14

O governador Camilo Santana (PT) participou, nesta quinta-feira (2), da sessão de instalação da 3° Sessão Legislativa da 29ª Legislatura da Assembleia Legislativa. Na ocasião, o chefe do Executivo fez a leitura da mensagem governamental com as prioridades para 2017, além de apresentar o balanço das ações realizadas no ano anterior.

O anúncio do reajuste para os servidores estaduais, que era um dos momentos mais aguardados, aconteceu somente o após o pronunciamento no Plenário. Camilo afirmou que a ideia é ofertar 6,29% para os profissionais que recebem um salário mínimo e revisão de 2% para os demais servidores.

Conforme o governador, não é possível ofertar mais do que a Lei de Responsabilidade Fiscal permite, principalmente em um cenário de incertezas econômicas em 2017.

“Nós temos a previsão de convocar mais 1.400 novos policiais militares, iniciamos o pagamento, no ano passado, do novo Plano de Cargos e Carreiras da Polícia Civil, novos concursados das universidades entrarão este ano, a nova turma da Polícia Civil...Então tudo isto tem que ser contabilizado e, mais do que isso, há uma previsão de um grande aumento no déficit da Previdência este ano.”, explicou Camilo.

O governador afirmou ainda que o reajuste deve ser pago logo após a aprovação da proposta na Assembleia, assim como retroativo referente a 1º de janeiro deste ano.

“Espero que os servidores compreendam que nenhum estado está dando revisão, nenhum estado está dando aumento, nós estamos fazendo um esforço dentro da limitação que o estado é possível.”, comentou.

Camilo Santana complementou ainda que o Governo continuará fazendo revisões e correções em categorias que estão com remunerações defasadas e distorcidas.

“Eu não posso ser irresponsável de dar qualquer aumento maior com o risco de comprometer as finanças do estado do Ceará, de comprometer os serviços da população cearense em um momento de tantas incertezas no cenário econômico que o Brasil atravessa.”, finalizou.

Balanço

Camilo iniciou seu discurso prometendo a intensificação de projetos em áreas básicas prioritárias como saúde, segurança e educação, mas afirmando que é preciso investir em “uma agenda que permita um novo salto de desenvolvimento” por meio do fomento à força de trabalho, agregando valor à agricultura e ao comércio internacional, assim como o aprofundamento das relações com a Assembleia, visando a aprovação de matérias importantes.

“Quero reafirmar o compromisso do Governo para o diálogo permanente com a sociedade cearense, pois somente juntos construiremos uma Ceará mais justo e acolhedor.”, disse Camilo.

Fazendo um balanço das ações que obtiveram êxito em 2016, o governador do estado frisou a importância da evolução da educação no Ceará principalmente no que se refere aos dados Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que apontou que das 100 melhores escolas de ensino básico do país, 100 eram do Ceará.

Outra área que apresentou avanços e que o governador prometeu continuar dando prioridade foi a segurança. Com a redução de cerca de 15% no número de homicídios, Camilo disse que a ideia é intensificar a proteção à vida, pois os crimes violentos fomentam o a sensação de medo e insegurança. "Não estou satisfeito, mas estamos agarrados com o problema. Não medirei esforços para manter o nível de investimento [em segurança].", afirmou.

Quanto aos avanços na saúde, Camilo celebrou o crescimento do número de UPAs e Policlínicas e prometeu a o pleno funcionamento do Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim, ainda neste ano.