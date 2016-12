Camilo Santana adia mudança do secretariado para 'depois do Réveillon'

11:26 · 30.12.2016 / atualizado às 12:54

Vamos fazer algumas mudanças no secretariado.Uma delas é na segurança. Eu decidi que só vou soltar na semana depois do réveillon", disse Camilo ( Foto: Lucas Moura ) Vamos fazer algumas mudanças no secretariado.Uma delas é na segurança. Eu decidi que só vou soltar na semana depois do réveillon", disse Camilo ( Foto: Divulgação )

Apenas três dias após afirmar em primeira mão ao Diário do Nordeste a divulgação dos nomes do novo secretariado, o governador Camilo Santana adiou a mudança para “depois do Réveillon”. A declaração foi dada na manhã desta sexta-feira (30) durante a inauguração das obras na Av. Raul Barbosa.

A postergação, entretanto, não se deve a indefinições. Camilo garantiu que já tem todos os nomes que irão compor seu gabinete a partir do terceiro ano de gestão. De todas pastas, a de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) é a que recebe maior atenção. Já é certo que Delci Teixeira não permanecerá no cargo, conforme Camilo.

"Vamos fazer algumas mudanças no secretariado.Uma delas é na segurança. Eu decidi que só vou soltar na semana depois do réveillon", limitou-se a dizer.

LEIA MAIS

> Camilo Santana revela mudança no comando da SSPDS

> Após 18 meses, obra da Raul Barbosa é entregue

O substituto para assumir a secretaria ainda não é conhecido, mas repercutiu nesta semana a declaração de Camilo de que o vice-prefeito eleito Moroni Torgan terá um papel importante na atuação da SSPDS no âmbito da Capital.

“Com a reeleição do prefeito Roberto Cláudio e com o vice-prefeito Moroni, que é uma pessoa que tem um olhar e uma experiência na área de segurança, nós vamos traçar estratégias importantes para garantir mais tranquilidade para o povo fortalezense”, afirmou o governador durante coletiva na terça-feira (27).

O motivo para a substituição de Delci seriam os resultados aquém dos esperados pela gestão. De acordo com o governador, embora os índices de aproveitamento da pasta estejam bem melhores que os dos anos anteriores, eles ainda são inferiores ao projetado.