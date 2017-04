Camilo oficializa mudanças na Casa Civil, Seplag, Cidades e Seinfra

17:57 · 11.01.2017 / atualizado às 18:50

O governador do Estado, Camilo Santana, anunciou na tarde desta quarta-feira (11) algumas mudanças em seu secretariado. Em uma nota publicada em seu perfil pessoal no Facebook, o chefe do executivo estadual oficializou novos nomes na Casa Civil, Secretaria do Planejamento (Seplag), Secretaria das Cidades e Secretaria da Infraestrutura (Seinfra).

Na Casa Civil, assume o comando Nelson Martins, que atualmente está na Secretaria de Relações Institucionais. A Seplag, por sua vez, será liderada por Maia Júnior, que já foi secretário de Infraestrutura e vice-governador na gestão de Tasso Jereissati. Na Secretaria das Cidades, o comando passa para Jesualdo Farias, ex-reitor da UFC e que também já passou pela Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação. Já na Seinfra, assume como titular Lúcio Gomes, o primogênito dos irmãos Ferreira Gomes, e que atualmente está na Secretaria das Cidades.

De acordo com o governador do Estado, os ajustes anunciados nesta quarta-feira, assim como as mudanças já realizadas na Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e Secretaria da Justiça (Sejus), que serão lideradas por André Santos Costa e Socorro França, respectivamente, "buscam imprimir um ritmo ainda maior nas nossas ações nesta segunda metade de governo".

Agradecimento

Em seu comunicado, Camilo também agradeceu aos secretários substituídos (Alexandre Landim, Hugo Figueirêdo e André Facó) "pela relevante contribuição dada até hoje ao Estado do Ceará". "Tenho absoluta convicção de que esse reforço na equipe de governo nos ajudará a obter resultados ainda melhores nessa missão de fazermos um Ceará cada vez melhor para cada um dos irmãos e irmãs cearenses", disse o governador.

Veja o perfil dos novos secretários de Camilo:

Nelson Martins

Engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Foi secretário de Desenvolvimento Agrário do Ceará, secretário estadual da Controladoria e Ouvidoria Geral e atualmente está como secretário estadual de Relações Institucionais. Também foi vereador de Fortaleza e deputado estadual do Ceará por três vezes.

Maia Júnior

Graduado em Engenharia Civil pela UFC e Administração de Empresas pela Universidade Estadual do Ceará (Uece). Foi secretário de Transportes, Energia, Comunicações e Obras do Ceará, secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, secretário estadual da Infraestrutura, secretário estadual do Planejamento e Coordenação, além de vice-governador do Ceará (2003-2006).

Jesualdo Farias

Professor Titular da UFC. Graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Fortaleza, mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialização em tratamentos térmicos de ligas metálicas no Municipal Industrial Reserach Institute - Nagoia e doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Foi reitor da UFC e Secretário de Educação Superior do MEC. Foi também membro do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de Educação e do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República.

Lúcio Ferreira Gomes

Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Ceará, com especialização em Metotologia do Ensino Superior e MBA em Finanças. Foi secretário de Urbanismo e Obras da Prefeitura de Sobral e secretário Chefe de Gabinete do Governo do Ceará. Ocupou cargos executivos na iniciativa privada e atualmente é secretário estadual das Cidades.

Confira a nota divulgada por Camilo na íntegra: