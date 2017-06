Camilo anuncia data da 1ª parcela do 13º salário para servidores em julho

14:01 · 13.06.2017 / atualizado às 14:50

O governador Camilo Santana anunciou, na tarde desta terça-feira (13), a data de pagamento para a primeira parcela do 13º salário deste ano para os servidores públicos do Estado. "Já se preparem. O pagamento entra na conta para os servidores no próximo dia 6 de julho. Espero que vocês possam desfrutar de excelentes férias”, disse.

Através de transmissão ao vivo na rede social Facebook, Camilo Santana respondeu dúvidas de internautas, entre elas sobre o funcionamento do CFO (Centro de Formação Olímpica) e sobre os boatos - que circulam nas redes sociais, de extinção do Programa Ronda do Quarteirão. “Essa informação sobre a extinção do Ronda é equivocada”, rebateu.

Recuperando os concursos recentemente realizados para as polícias Militar e Civil, o governador ponderou que há uma nova estratégia nas política de Segurança Pública. "Nós estamos é integrando as polícias do Estado do Ceará, dentro das unidades integradas de segurança. Nós não podemos ter aquela divisão dentro da polícia. Estamos é aumentando efetivo”, explicou.

"Deverei chamar mais aprovados no concurso da Polícia Civil, entre inspetores e escrivães. E isso é uma boa notícia", concluiu.

CFO: quando acesso à população e atletas será liberado

O Centro de Formação Olímpica (CFO) foi idealizado para abrigar um total 248 atletas de alto rendimento, com capacidade para promover o desenvolvimento de 26 modalidades olímpicas, além de poder receber eventos de outros categorias, como o entretenimento.

“A parte física já foi concluída, mas ainda estamos aguardando as certificações, pois o equipamento é para atletas de alto rendimento. Tudo precisa estar certificado para treinamento e receber delegações", afirmou.

