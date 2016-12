Câmara aprova anistia das multas aplicadas a mototaxistas por dirigir na faixa exclusiva de ônibus

14:11 · 21.12.2016 / atualizado às 14:30

A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou, em turno único, nesta quarta-feira (21), o Projeto de Indicação n° 156/2016, de autoria do vereador Carlos Mesquita (PROS), que autoriza a Prefeitura Municipal de Fortaleza a anistiar as multas aplicadas a mototaxistas por dirigir na faixa exclusiva de ônibus.

No projeto, o autor explica "que as faixas em questão se situam em sua grande maioria na faixa direita (da via), próximo a calçadas e passeios de pedestres, tornando inevitável conduzir as motocicletas até os passageiros sem utilizar-se da faixa exclusiva".

Carlos Mesquita entregou o documento, para a apreciação da Câmara, no dia 29 de junho deste ano de 2016. O vereador Evaldo Lima (PCdoB) foi designado, no último dia 13 de outubro, para ser o relator do projeto de indicação e deu o parecer favorável.

No voto, o relator do projeto afirmou que não havia obstruções nos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa e ressaltou "o inciso I, do artigo 8º da Lei Orgânica do Município, que define a competência do Município para 'legislar sobre assuntos de interesse local'".

O projeto de indicação é uma autorização para a Prefeitura colocar a medida em prática, mas não obriga que isso seja feito.