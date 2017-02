Assembleia inicia novo período legislativo com posse da Mesa Diretora

11:32 · 01.02.2017 / atualizado às 13:36

Hoje, Camilo surpreendeu e compareceu na abertura da sessão como convidado de honra.

A Assembleia Legislativa iniciou o período legislativo, nesta quarta-feira (1º), com a posse da Mesa Diretora eleita para o biênio 2017/2018, presidida pelo deputado Zezinho Albuquerque (PDT).

A nova direção da Casa, eleita em 1º de dezembro, é composta também pelo primeiro vice-presidente Tin Gomes (PHS); segundo vice-presidente Manoel Duca (PDT); primeiro secretário Audic Mota (PMDB); segundo secretário João Jaime (DEM); terceiro secretário Júlio César (PDT); quarta secretária Augusta Brito (PCdoB); e os suplentes Robério Monteiro (PDT), Ferreira Aragão (PDT) e Bruno Pedrosa (PP).

Emocionado, o deputado Zezinho Albuquerque lembrou, brevemente, dos seus 27 anos como parlamentar ao tomar posse, pela 3ª vez, da Presidência da Casa. No seu discurso, ele reforçou que, apesar das diferenças de ideias, que todos os deputados tivessem respeito com as opiniões contrárias.

Zezinho disse ainda que espera reforçar projetos que deram certo na sua última gestão com o “Ceará Sem Drogas” e “Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência”.

Ele lembrou ainda da aprovação do projeto que permitiu a promoção de militares e a definição do Plano de Cargos e Carreiras dos profissionais da Assembleia Legislativa.

Presença de Camilo

Nesta quinta-feira (2), quando acontecerá a sessão de instalação da 3ª Sessão Legislativa da 29ª Legislatura, Camilo Santana fará a leitura da mensagem governamental, com as prioridades para 2017 e o balanço das ações realizadas em 2016. A primeira sessão plenária ordinária será na manhã de sexta-feira (03/03), com a leitura de matérias que passarão a tramitar na Casa.

