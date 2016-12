Assembleia aprova Lei Orçamentária Anual e volta parte do orçamento inicial para o TCM

22:33 · 28.12.2016

Deputados aprovam LOA em sessão nesta quarta-feira (28) ( Foto: José Leomar )

Em um dia atribulado e bastante movimentado, a Assembleia Legislativa do Ceará aprovou a Lei Orçamentária Anual 2017 (LOA), mesmo sendo surpreendido com a suspensão da PEC, por parte do Supremo Tribunal Federal, que extingue o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). A LOA foi aprovada com 1.234 emendas propostas pelos deputados, em sua maioria, mas também com medidas do Governo do Estado.

O parecer do relator e líder do Governo, Evandro Leitão, foi aprovado. O documento direcionou R$ 82 milhões para o TCM e R$ 20 milhões para a saúde. Evandro Leitão afirmou que 90%¨das emendas propostas eram sobre perfuração de poços profundos, construção de areninhas, aquisição de ambulâncias, implantações de perícias forenses e construções de trechos em rodovias.

O deputado Renato Roseno (PSOL), o único que se absteve na votação, criticou a Lei Orçamentária e afirmou que há diminuição do orçamento para várias áreas sociais, que são essenciais. “Várias políticas socialmente relevantes tiveram redução. Por outro lado, juros e amortização da dívida tiveram acréscimo de 40%. Então, houve queda na política de cultura, queda de política de juventude e adolescência, queda na política de agricultura familiar e aumento do pagamento da dívida. A quem serve esse governo? Quem mais se viu afetada nessa lei foram as áreas sociais. O social foi penado e desidratado. Isso não é justo e não é responsável. Não é cuidar das pessoas e querer um novo Ceará”, comentou o deputado do PSOL.

O projeto inicial da Lei Orçamentária para o próximo ano previa um orçamento de R$ 102 milhões para o TCM. Com a aprovação da PEC, no dia 21 de dezembro, que extinguiu o órgão, um dos pontos de bastante polêmica entre os deputados foi o que seria feito com o orçamento previsto pelo Governo para o TCM. Além disso, alguns parlamentares questionaram a inconstitucionalidade da dissolução do órgão. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia, no entanto, decidiu que R$ 82 milhões iriam para o TCE e R$ 20 milhões para a saúde e a LOA seguiu para o Plenário. Com a decisão do STF, que suspense a PEC do fim do TCM, os R$ 82 milhões foram novamente direcionados ao órgão.

Parlamentares reclamam da falta de tempo para analisar as mais de 1.200 emendas

Na tarde desta quarta-feira (28), os deputados reuniram-se para discutir e aprovar a Lei Orçamentária. Neste primeiro momento, quando a liminar do STJ ainda não havia cancelado a PEC que findava o TCM, o parecer do relator indicava que R$ 82 milhões do orçamento deveria ir para o TCE (órgão que acumularia as funções do TCM) e R$ 20 milhões para o fundo estadual de saúde. A LOA não foi aprovada neste primeiro momento desta quarta-feira (28) porque os deputados questionaram as mais de 1.200 emendas acrescentadas ao projeto de lei, a maioria dos próprios deputados.

O parlamentar Roberto Mesquita (PSD) pediu ao presidente Tin Gomes (PHS) que adiasse a votação para que os deputados pudessem ter conhecimento sobre as emendas. “É no mínimo um desrespeito aos cidadãos e à sociedade votar uma lei que tem 1.290 emendas e os deputados que vão votar não conhecerem as emendas. Não é aqui um pedido, é uma obrigação daqueles que vão votar conhecerem o que está votando. É impossível imaginar uma emenda que está tirando um recurso da educação, por exemplo, e está passando pra uma área que não interessa”, afirmou o deputado, que entrou com recurso para adiamento da sessão em dois dias.

Já o deputado Renato Roseno afirmou que as emendas não haviam sido colocadas no sistema de gestão de processo legislativo. “É fundamental que as emendas fossem dadas a conhecimento do público”, comentou. Carlos Matos (PSDB) reclamou da quantidade de matérias que chegaram para a Assembleia neste fim de ano. “Com 21 matérias em regime de urgência, a Casa não teve tempo de analisas as emendas e votar com consciência”, disse.

Para sanar parte das reclamações, o presidente Tin Gomes fez um intervalo na sessão de 1h30 com a finalidade de os deputados analisarem as principais emendas que, de acordo com ele eram seis de autoria do Governo do Estado. Foi neste intervalo que o Supremo Tribunal Federal soltou liminar decidindo pela não extinção do Tribunal de Contas do Município.

Com isso, os deputados voltaram para a sessão e repercutiram a Ação de Inconstitucionalidade (ADI) do STF em relação ao TCM. Nesse segundo momento, o líder do Governo, Evandro Leitão, fez uma retificação ao parecer inicial, e retornou o orçamento para o TCM. No entanto, a alteração não voltou com o orçamento inicial do órgão, de R$ 102 milhões. O dinheiro que voltou para o TCM foi de apenas R$ 82 milhões, porque se manteve os R$ 20 milhões para a saúde.

O fato foi motivo de mais discussões entre os parlamentares, alguns até pediram a suspensão da votação. O deputado Carlos Matos criticou o orçamento para o TCM que, de acordo com ele, seria insuficiente para 2017. “Devemos ser serenos e essa liminar reforça o indício de inconstitucionalidade. Está de desrespeitando mais uma vez isso, quando diminui o valor. Desde o início eu estou incomodado com o atropelo da Constituição aqui e a lambança jurídica. O valor de R$ 82 milhões seria se tivesse a fusão com o TCE. Como colocar R$ 82 milhões sem a fusão? Agora vão fazer pane seca com o órgão”, afirmou.

A LOA, no entanto, foi aprovada, não houve a discussão sobre as emendas no Plenário da Casa e os deputados entraram em recesso, retornando apenas em fevereiro de 2017.