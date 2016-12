Assembleia aprova aumento de alíquota do ICMS

18:53 · 22.12.2016 / atualizado às 19:50

O projeto, de autoria do Governo do Estado, passou com 26 votos favoráveis e 7 contrários ( Foto: José Leomar )

A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou o aumento da alíquota básica do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de 17% para 18%, nesta quinta-feira (22), no Plenário 13 de Maio. O projeto, de autoria do Governo do Estado, passou com 26 votos favoráveis e 7 contrários. O texto foi aprovado com duas emendas: uma do dep. Evandro Leitão (PDT) e outra conjunta dos deputados Renato Roseno (PSOL) e Elmano de Freitas (PT).

O aumento do ICMS faz parte do Plano de Sustentabilidade para o Desenvolvimento do Ceará, anunciado pelo Governo do Estado no começo do mês, com a finalidade acrescentar aos cofres públicos cerca de R$ 850 milhões por ano. De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz), o valor é suficiente para compensar as possíveis perdas advindas com a crise econômica. A Sefaz apresentou, ao todo, 10 medidas que fazem parte do Plano de Sustentabilidade.



"Todos os estados o Nordeste já aumentaram esse 1%. Os três mais importantes (que estão de fora do aumento) são o combustível, energia e comunicação", argumentou o titular da Secretaria da Fazenda, Mauro Filho, quando detalhou as propostas à época.





Registro do painel ao fim da votação FOTO: JOSÉ LEOMAR



Outros projetos

Além da votação do ICMS, a Assembleia votou mais três projetos do Plano de Sustentabilidade, nesta quinta-feira, como a propositura de lei 131/16 que garante um auxílio para compensar o aumento do desconto da Previdência. Somente quem recebe até o teto da Previdência passa a ter direito a um abono para compensar a perda no contracheque. A matéria passou com uma emenda do deputado Evandro Leitão (PDT).

O projeto de lei 118/16, oriundo da mensagem nº 8.048/16, também foi aprovado, estabelecendo “normas para a concessão de uso de bens públicos de grande porte, precedida ou não da execução de obras públicas, no âmbito do Estado do Ceará”. O projeto foi aprovado, no entanto, com o acréscimo de 10 emendas, de autoria dos deputados Renato Roseno (Psol), Ferreira Aragão (PDT), Capitão Wagner (PR), Roberto Mesquita (PSD) e Evandro Leitão (PDT).

Outro item do Plano de Sustentabilidade também recebeu o aval da maioria da Casa, com apenas uma emenda do deputado Capitão Wagner (PR). A matéria refere-se à criação do "Programa Estadual de Fortalecimento ao Controle Administrativo e institui o Fundo Estadual de Fortalecimento ao Controle Administrativo”.

Teto de gastos



Os deputados já aprovaram ainda na quarta-feira (21) a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que estabelece limite de gastos conforme a receita corrente líquida pelos próximos 10 anos, mas preserva os percentuais orçamentários a serem aplicados em saúde e educação.