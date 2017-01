André Figueiredo critica apoio do PCdoB a Maia e diz esperar por suporte do PT

16:15 · 19.01.2017 / atualizado às 16:19

André Figueiredo (PDT-CE) está na disputa para a presidência da Câmara dos Deputados ( Agência Câmara )

O deputado federal cearense André Figueiredo (PDT), que já formalizou sua candidatura à presidência da Câmara dos Deputados, disse, nesta quinta-feira (19), que se surpreendeu com a decisão do PCdoB de apoiar o atual presidente e candidato à reeleição da Casa, Rodrigo Maia (DEM).

Em entrevista concedida ao colunista do Diário do Nordeste, José Maria Melo, o parlamentar fez uma análise da disputa na Câmara. "Está muito difícil, até porque temos o candidato do DEM, o atual presidente Rodrigo Maia, que, desrespeitando a Constituição (Federal), está pleiteando ser reeleito. O Supremo (Tribunal Federal) ainda precisa se manifestar", destacou. Sobre a decisão do PCdoB de não apoiá-lo, Figueiredo lamentou.

"O que nós mais lamentamos é a visão equivocada, inicialmente do PCdoB, em apoiar um candidato que dificultou todos os trabalhos na Casa e que tem paltado, em regime de urgência, projetos de lei nefastos para para a população brasileira, especialmente os trabalhadores e aposentados", criticou o parlamentar cearense. "Mas enfim, é uma decisão interna do PCdoB e não nos cabe nada mais além de lamentar, já que eles eram nossos aliados históricos", completou.

Apesar de disparar críticas contra o antigo aliado, Figueiredo disse entender a posição de alguns membros do partido, que discordaram da decisão majoritária. "A gente também resguarda a posição de alguns parlamentares que mantêm sua coerência e se dizem indignados com essa posição tomada pela maioria do partido".

Apoio do PT

Mesmo sem o apoio do PCdoB, Figueiredo diz que ainda espera contar com o suporte do PT na disputa na Câmara dos Deputados. Conforme diz, nesta quinta-feira (19) e sexta-feira (20) o Partido dos Trabalhadores deve se reunir, em termos de Executiva e Diretório nacional, para definir sua posição no pleito.

"Varios parlamentares (do PT) já se manifestaram a favor da candidatura de alguém que não apoiou todo o golpe que aconteceu, todo esse processo destrutivo do direito dos trabalhadores. Nós temos expectativa de que (o partido) possa vir (apoiar). Se não todo, um boa parte dele", comentou Figueiredo.