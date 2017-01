Novos titulares miram comissões

00:00 · 28.01.2017

Fernando Hugo (PP) quer voltar à presidência da Comissão de Defesa do Consumidor ( Foto: José Leomar )

Empossados no início de janeiro como deputados titulares, Rachel Marques (PT) e Fernando Hugo (PP) querem ter uma atuação mais constante na Assembleia Legislativa, e articulam a possibilidade de presidirem comissões técnicas permanentes. Já Mário Hélio (PDT), que retorna à Casa após dois anos longe, espera manter o mesmo trabalho de bastidores de antes, sem muita atuação em discussões no Plenário 13 de Maio.

Outro que foi empossado deputado estadual com a saída de quatro parlamentares eleitos prefeitos no pleito do ano passado foi o petista Dedé Teixeira. No entanto, preferiu continuar seu trabalho como secretário da administração de Camilo Santana (PT) e, em seu lugar, ingressou o suplente Manuel Santana (PT). Sineval Roque (PDT) é outro que retorna à Casa na suplência, já que Osmar Baquit (PSD) também voltou para o Governo.

Estando na Assembleia como suplente até 2016, Rachel Marques não tinha direito a ocupar a presidência de colegiados, o que agora vai pleitear. Já instalada no gabinete 113, que até o ano passado foi local de trabalho do ex-deputado Ivo Gomes (PDT), a petista destaca que, a partir de agora, vai buscar intensificar o trabalho na linha em que atuava em outros mandatos. No passado, Rachel foi autora, por exemplo, do projeto que deu origem à CNH Popular no Estado.

Demanda

A bancada do PT já levou à Mesa Diretora demanda sobre a presidência de uma comissão parlamentar para ela. "O PT já levou essa demanda para a Presidência, até porque nós já ocupamos a presidência da Educação por duas vezes, da comissão de Ciência e Tecnologia e Juventude. Essas áreas já presidi e tenho toda uma identidade", disse.

O deputado Fernando Hugo Colares (PP) também atuou como suplente na Casa nos dois últimos anos. Conforme informou, seguirá "buscando aplaudir o que é feito em benefício da população, de modo que não vou mudar nada".

Agora, porém, Fernando Hugo quer retornar à presidência da Comissão de Defesa do Consumidor e já estaria articulando a possibilidade de retorno para o comando do colegiado, que tem ligação direta com o Procon da Casa. "Tenho interesse macro nisso e vou aguardar as coisas começarem para tais projeções".

Beneficiado com a eleição de Zé Ailton Brasil (PP) como prefeito do Crato, Mário Hélio volta à Casa e deve manter um trabalho de bastidores. "Eu sou aquele deputado tranquilo, vou indo de acordo com a maré, não tenho temas específicos para tratar".

Assim como Fernando Hugo, Rachel Marques, Manuel Santana e Sineval Roque, Mário Hélio também faz parte da base de apoio ao Governo do Estado. "Fui da base a vida toda e não está no momento de sair, não há razão para isso", assegurou.