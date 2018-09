Nomes de profissões, apelidos e animais no apelo por votos

01:00 · 20.09.2018

Se por um lado a eleição deste ano tem se mostrado uma das mais monótonas da história recente do Ceará, por outro, alguns candidatos pretendem deixar o pleito, no mínimo, um pouco engraçado. Dentre os 774 candidatos com registros de candidatura deferidos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), muitos não pouparam em originalidade na hora de registrar o nome de urna.

Candidata há quatro eleições, "Estrela Que Brilha" (PPL) já é conhecida no Estado, mas ainda não brilhou nas urnas, visto que, nos pleitos anteriores, ficou, no máximo, na suplência. Ela terá concorrentes fortes em criatividade pela frente, uma vez que "Adele Esplêndida" (DC), "Hilda Furacão" (PT), "Querida Uchôa" (PPS) e "Lizana do Trenzinho" (Patri) também estão no páreo.

Outros dois candidatos chamam atenção pela esperteza. Um deles é "Agopin.Com" (PROS). Basta digitar o nome em sites de buscas para ser direcionado ao site que ele mesmo criou, cujo endereço é "agopin.Com". Outro esperto é PPCELL (PSB), que aproveitou o nome na urna para divulgar o negócio da família, uma distribuidora de acessórios para smartphones.

"Segundinho" (Patri), que ficou em segundo lugar na disputa pela Prefeitura de Baturité em 2016 e foi segundo suplente na campanha para vereador em 2012, insiste no nome, mas neste pleito espera ser o primeiro na coligação para deputado federal. Depois que se aposentou, "Gaivota" (PSL) também quer voos mais altos rumo à Câmara.

Não basta ser major ou médico para convencer o eleitorado, por isso "Major e Médico Dr. Haroldo" investe no currículo para ganhar votos. Em 2008, como "Capitão Haroldo", ele ficou na suplência. Em 2016, como "Capitão e Médico Haroldo", também não convenceu.

Uma das opções do PROS para deputada federal é "Dani Alvinegra", que busca torcida única para atrair votos. Já "Faisk e Fumaça" saiu do mundo dos desenhos animados, nas décadas de 1940 e 1950, para a campanha do Patriotas, em 2018. "João Coragem" disputa vaga de deputado estadual pelo PT. Ele é fã da telenovela "Irmãos Coragem", de 1970, ano de seu nascimento.

O "Palhaço Maçarico", autointitulado "James Bond dos pobres", tenta surfar na onda do irmão, o "Palhaço Tiririca", eleito deputado federal por São Paulo em 2010 e em 2014. Assim como ele, "Chico Atleta", nem tão atleta assim, também utiliza a Internet para buscar votos. Já "Erika Loka", do PT, tem pauta voltada à luta antimanicomial.

"Chinesa Cabeleireira" aguarda que o PTC entre com recurso de decisão do TRE-CE, que indeferiu a chapa. "Furinha" também está com essa pendência. Em 2016, quando candidato a vereador, ele era "Furinha do Cemitério" e prometia "enterrar de vez a corrupção".

"Irmão Cláudio Só Vitória", do PMN, ainda sonha em ser eleito neste ano. A vitória, porém, talvez só venha nas próximas eleições, pois a candidatura está indeferida. Na disputa pelo eleitorado fiel, estão também "Irmão do Peixe" (PROS) e "Freud, o Pastor das Cruzadas" (PODE).

"Bombom" (PR) e "Fofão" (MDB) fazem parte da lista dos nomes doces na disputa. O eleitorado pode apostar também em "Maniçoba" (PSL), "Katiroba" (PTC), "Cancão" (DC), "Desmantelado" (PROS), "Cowboy do Calçadão" (DC) ou no "Animal das Pistas" (Avante).

Renovação

O PTC registrou "Vassourão" para deputado estadual, mas, se não for suficiente varrer a corrupção para longe da política, "Timá da Renovação", do DC, se apresenta como nome novo. O Podemos lançou "Mamãe" como candidata e o Patriotas registrou "Gilberto Papai". Para completar a família, no pleito ainda estão "Vovó da Guarda" e "Neta", do PROS. Também disputam votos "Loura da Barra" (PTB), "Loura do Coco" (PROS) e "Rosângela do Coco" (PT).

Um número considerável de candidatos resolveu apostar na profissão quando do registro da candidatura. Estão registrados "Nêgo da Água" (PTC), "Márcio da Sandália" (PSL), "O Garçom" (PMN), "Jerusa Camelô" (PMN), "João do Caldo de Cana" (PROS), "O Pintor Pedro" (Patri) e, ainda, "Tio do Churros" (Pode). "Corretor Maia" (PHS), "Cícero Catador" (PSOL), "Chef Alexandre" (PTC), "Ceguim do Amendoim" (PSB), "Sapateiro Lopes" (PTC), "Tony do Bingo" (PROS) e "Professor Bezerra, o Chucra" (PTC) engrossam a lista dos profissionais candidatos.