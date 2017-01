Morte de Teori altera campanha em Fortaleza

00:00 · 20.01.2017

Os abalos da morte do ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal (STF), confirmada na tarde de ontem, surpreenderam a capital federal e modificaram os planos de pré-candidatos à Presidência da Câmara dos Deputados, que fazem campanha em busca de votos pelo País. Dois dos quatro postulantes ao cargo de presidente - Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Jovair Arantes (PTB-GO) - estariam hoje em Fortaleza, na tentativa de garantir apoio de alguns dos 22 deputados federais da bancada cearense. Após a notícia, porém, Rodrigo Maia adiou a vinda à capital cearense para a próxima segunda-feira (23). Já a agenda de Jovair Arantes segue indefinida.

Atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia participaria de um almoço com parlamentares do Ceará, daria entrevista coletiva à imprensa à tarde e, em seguida, teria encontro com o governador Camilo Santana (PT). Com o adiamento, o almoço, agora, será um jantar, remarcado para as 19h da próxima segunda-feira (23). Já Jovair Arantes tinha jantar marcado para a noite de hoje, além de um café da manhã no sábado (21). Na noite de ontem, porém, sua assessoria disse não saber "o que vai acontecer nas próximas 24 horas".

Jovair, ainda na manhã de ontem, tentava contato com os deputados cearenses por meio da assessoria. Alguns parlamentares ouvidos pelo Diário do Nordeste ficaram surpresos com o convite feito pela assessoria de Jovair, visto que já tinham outros compromissos marcados e tiveram que remarcá-los.

Rogério Rosso (PSD-DF), também candidato à Presidência da Câmara, já teve encontro com deputados do Estado no último dia 5. Apenas o cearense André Figueiredo (PDT), que completa a lista dos postulantes, não anunciou, até o momento, encontro com os colegas de bancada. Antes do adiamento, 14 deputados, a maioria da base de apoio a Michel Temer (PMDB), haviam confirmado presença no almoço com Rodrigo Maia. Apesar da mudança de data, o jantar ocorrerá no mesmo local, um hotel no bairro Mucuripe.

As informações foram repassadas pela assessoria do deputado Danilo Forte (PSB), que está à frente da organização do evento com Maia. Ele, contudo, destacou a relevância da visita do aliado com apresentação de propostas para garantir que a Câmara avance na votação de reformas que considera "importantes" para o País. "Do ponto de vista político, é bom ter presidente que consiga sinalizar e harmonizar o sentimento de união para que o País saia dessa história", disse. "Até os partidos de oposição, o PT e PCdoB, estão vendo isso", completou Danilo Forte.

Um dia após o PCdoB anunciar apoio a Maia, Chico Lopes (PCdoB), único da sigla na bancada cearense, disse ao Diário do Nordeste que deve seguir as orientações do partido e apoiar o nome do DEM para presidir a Câmara. "Mesmo que ele tenha um pensamento ideológico diferente do meu, como dirigente, dirigiu bem a Casa", defendeu.

Moses Rodrigues (PMDB) destacou que, na bancada do PMDB, há a intenção de lançar um nome para a primeira vice-presidência, o que deve acontecer em reunião no dia 31 de janeiro ou em 1º de fevereiro. Ele contabiliza que mais de 50% da bancada cearense devem apoiar o atual presidente da Câmara.

Já Ronaldo Martins (PRB) e Raimundo Gomes de Matos (PSDB) ressaltaram que os dois partidos ainda não fecharam apoio a nenhum dos candidatos. Os posicionamentos só serão definidos em reuniões internas no fim do mês. A eleição da Mesa Diretora da Casa está marcada para o próximo dia 2 de fevereiro.