Moroni defende atuação de vices nas prefeituras

01:00 · 13.07.2018

Vice-prefeito da Capital reiterou, ontem, apoio do DEM a Camilo Santana nesta eleição ( Foto: Fabiane de Paula )

O vice-prefeito de Fortaleza, Moroni Torgan (DEM), participou de evento da Associação dos Vice-Prefeitos do Estado do Ceará (Aviprece), ontem, na Assembleia Legislativa, e reiterou compromisso de trabalhar pela reeleição do petista Camilo Santana e apoio à postulação do presidenciável Ciro Gomes, do PDT. Na ocasião, o gestor apresentou aos demais vice-prefeitos presentes o projeto das Células da Proteção Comunitária, parte do Programa Municipal de Proteção Urbana (PMPU), que está sendo implantado na Capital.

De acordo com ele, o DEM estará na coligação de Camilo na disputa de um segundo mandato, visto que, em sua avaliação, ainda que com alguns problemas na administração estadual, o governador tem feito uma boa gestão. "O governador tem atuado com sucesso na área de Educação e tem tido esforço grande junto com o prefeito na área da Saúde e também na Segurança. Todas essas iniciativas só trazem bem-estar maior à população".

Moroni também destacou o trabalho do suplente de senador e presidente do DEM no Estado, Chiquinho Feitosa, em busca de costurar uma aproximação da legenda com a pré-candidatura de Ciro Gomes. "Essa discussão existe e somos totalmente favoráveis à pré-candidatura do Ciro. Acredito que ele é o candidato mais bem preparado", disse. "O Brasil precisa não só de quem tem vontade, mas de quem saiba fazer", completou.

Apesar de não estar envolvido diretamente nas discussões internas sobre a disputa proporcional deste ano, o vice-prefeito afirmou, ainda, que a legenda terá boa representação na formatação de chapas. O filho dele, Mosiah Torgan, deve disputar uma das 22 vagas à Câmara Federal, mas pelo PDT.

Durante o evento realizado pela Aviprece, Moroni Torgan destacou a importância da participação do vice-prefeito na administração pública, para que este não atue apenas como "figura decorativa".

Segurança

"O vice-prefeito é importante na hora da eleição, e deve ser mais importante ainda na administração. O prefeito Roberto Cláudio (PDT) tem me valorizado muito, tem dado espaço para que eu possa coordenar a questão da proteção comunitária, que tem grandes desafios", mencionou o filiado ao DEM. "Não somos um simples substituto eventual, temos que ter um papel dentro da administração", acrescentou.

Durante a palestra, o vice-prefeito da Capital destacou a necessidade de completar a instalação de até 12 torres das Células de Proteção Comunitária até setembro, ainda que, segundo ele, Fortaleza necessite de, no mínimo, 60 delas. Para Moroni, até o fim do ano 20 devem ser instaladas, e até o final da atual gestão 60, cada uma delas custando pouco mais de R$ 1 milhão. "Vamos colocar uma no bairro Vila Velha, Caça e Pesca, Washington Soares, Canindezinho, BR 116, Dendê, Leste-Oeste, Mister Hull, todas funcionando 24 horas".