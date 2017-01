Ministro do TSE autoriza posse

00:00 · 12.01.2017

O prefeito eleito do município de Saboeiro, Gotardo dos Santos Martins (PSD), cuja candidatura está sub judice, foi autorizado, por decisão liminar do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a ser diplomado e tomar posse no cargo. Desde o dia 1º de janeiro, a Prefeitura de Saboeiro era ocupada, interinamente, pelo presidente da Câmara Municipal, o vereador Manuel Ernani Pereira Júnior (PSD).

A liminar, de 12 laudas, foi assinada pelo ministro do TSE na última segunda-feira (9). Eleito com 5.178 votos no dia 2 de outubro de 2016, Gotardo dos Santos teve a candidatura indeferida porque contas de quando havia presidido a Câmara Municipal de Saboeiro foram desaprovadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).

O Diário do Nordeste detalhou, na edição do último fim de semana, a situação dos quatro municípios cearenses onde há possibilidade de realização de novas eleições - além de Saboeiro, Barro, Tianguá e Santa Quitéria vivem indefinições quanto aos comandos das prefeituras.

Na decisão, o ministro argumenta que as irregularidades detectadas na prestação de contas do eleito decorrem de "mera negligência ou inabilidade do então gestor", não alcançando o patamar de ilegalidade qualificada, ou seja, improbidade na modalidade dolosa. Ele considera, ainda, que impedir a posse de Gotardo antes do julgamento final do processo representaria "dano irreparável" ao prefeito.

Napoleão Nunes Maia Filho, entretanto, diz que, caso o TSE mantenha o indeferimento do pedido de registro, os procedimentos para a realização de novas eleições serão imediatamente providenciados pela Justiça Eleitoral. O ministro proferiu a decisão na condição de presidente em exercício do TSE, uma vez que o presidente daquela Corte, ministro Gilmar Mendes, estava em viagem para Portugal.