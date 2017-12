Michel Lins: ano positivo apesar de trâmites lentos

01:00 · 22.12.2017

Em seu primeiro mandato na Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Michel Lins (PPS) avalia que boa parte da descrença que a classe política enfrenta junto a população é causada pela certeza de que seus integrantes não cumprirão o que prometem. "Antes de ser eleito, eu sentia muito isso: havia gente que prometia muito, mas sumia depois (da eleição)", declara. O vereador afirma que essa foi uma das questões que o levaram a disputar um mandato. "O que falta muito na política é isso: olhar nos olhos e falar a verdade".

Para Michel Lins, este primeiro ano como membro da Câmara Municipal de Fortaleza foi positivo, "apesar de todas as dificuldades da crise política, moral e financeira que o nosso País passa". E uma das razões para isso foi o fato de ele não ter expectativas elevadas sobre o que seria possível fazer na Casa. "Não vi expectativas exageradas, porque eu sei que o processo é lento. Para sair uma obra do papel, por exemplo, é necessária muito da articulação com a Prefeitura", explica o parlamentar, que é vice-líder do Executivo na Câmara.

Já a Casa, segundo ele, vem seguindo o caminho correto na tentativa de recuperar a imagem dos representantes junto aos representados, especialmente em relação à transparência do trabalho parlamentar. Assim como outros colegas, ele destaca que a Câmara Municipal foi apontada como a mais transparente entre as capitais no que diz respeito à produção legislativa, segundo uma dissertação de mestrado profissional defendida na Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Apesar de não ter tido expectativas elevadas, o parlamentar declara ter conseguido mais do que esperava neste primeiro ano de mandato. "Por saber dessa lentidão, para mim, as coisas andaram até mais rápido", diz. Ele destaca o espaço que teve para atuação na Casa, mesmo estando no primeiro mandato. "Fui relator de matérias importantes, como a revisão do Lei do Silêncio e a regulamentação do transporte individual privado", cita. Entretanto, segundo Lins, a principal contribuição que tem dado à vida pública é exatamente evitar fazer promessas que não podem ser cumpridas.

Novatos

De acordo com o vereador, todos os parlamentares novos, cerca de 60% da atual legislatura, estariam tendo um bom desempenho na Casa. "Viemos com novas ideias, com vontade de fazer diferente", declara Michel Lins. Segundo ele, outros parlamentares com mais experiência estariam destacando justamente a atuação dos novatos. "Ouvir isso mostra que estamos no caminho", declara. Para ele, essa renovação que houve na Câmara deve repetir-se ano que vem na disputa por assentos na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (AL-CE).

Para o próximo ano, o parlamentar espera, ainda, que a atuação na Casa tenha um saldo mais positivo, especialmente porque os vereadores em primeiro mandato já estão com um entendimento maior sobre o funcionamento do Legislativo e da máquina pública. Ele próprio diz que pretende aumentar a quantidade de propostas legislativas apresentadas na Casa, com um foco maior no turismo - Lins preside a comissão técnica sobre o assunto na Câmara - e na cultura.