Mesa Diretora toma posse na AL

00:00 · 31.01.2017

Os trabalhos na Assembleia Legislativa do Ceará voltam amanhã (1º) com a posse da nova composição da Mesa Diretora. A sessão solene está marcada para iniciar às 10h, portanto uma hora além do horário convencional. A cerimônia, de acordo com o departamento legislativo, será aberta com os novos membros da Mesa ocupando os assentos.

O grupo foi eleito no dia 1º de dezembro de 2016. Além de José Albuquerque e Tin Gomes (PHS), presidente e vice-presidente, respectivamente, fazem parte da nova Mesa Diretora Audic Mota (PMDB), na 1ª Secretaria; Manoel Duca (PDT), como 2º vice-presidente; e João Jaime (DEM), na 2ª Secretaria. Julinho (PDT) é o 3º secretário, e Augusta Brito (PCdoB) assumirá a 4ª Secretaria. Os deputados Robério Monteiro (PDT), Ferreira Aragão (PDT) e Bruno Pedrosa (PP) ocupam as suplências.

Será lida a ata da eleição para a Mesa Diretora e, posteriormente, o presidente empossa os membros. Em seguida, Zezinho Albuquerque fará discurso.